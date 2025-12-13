Cae Autobús a Barranco en Tlanchinol, Hidalgo; Hay 5 Muertos y 20 Heridos

Durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre se reportó un accidente carretero en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, luego de que un autobús de pasajeros volcara y cayera a un barranco, dejando un saldo preliminar de al menos cinco personas sin vida y más de 20 pasajeros lesionados.

El siniestro se registró en el kilómetro 181 de la carretera federal México–Tampico, a la altura del acceso a la comunidad de Santa María, un tramo considerado de alto flujo vehicular, especialmente de transporte foráneo, en la región de la Huasteca hidalguense.

De acuerdo con la información inicial proporcionada por las autoridades, el percance involucró a un autobús de la línea Futura, identificado con el número económico 9127, el cual cubría la ruta Pachuca–Huejutla.

Dan a conocer lista de lesionados

En tanto, la Coordinación de Protección Civil del estado de Hidalgo informó y dio a conocer la identidad de las personas que resultaron lesionadas tras la volcadura del autobús.

Lista de lesionados en el accidente del autobús “Futura”:

Raúl Hernández Hernández 37 años de la localidad Ohuatipa, Xochiatipan

Yedic Ramírez Hernández, 61 años, CDMX

Adanelly Cruz Hernández, 32 años de San Felipe Orizatlán

Brígido Antonio redondo, 30 años, de Huazalingo

Esbeydy Trinidad Ramírez, 32 años, de Huejutla de Reyes

Jesús Guadalupe Rodríguez morales, 23 años de Chicontepec

Eulalio flores Santos, 38 años de Huejutla de Reyes

José Eduardo Hernández, 19 años, de la Localidad de tecomate Platón Sánchez Veracruz

José Hernández Hernández, 27 años de Huejutla de Reyes

Filemón Martínez Hernández,, 56 años, Temazcatitla, Huejutla

Catalina Hernández Hilario, 49 años, San Pedro Huazalingo.

Miguel Marcelo Hernández 16 años, San Pedro Huazalingo

Esteban García del ángel. (México, Texcoco)

José Manuel Hernández Hernández

Maximina Hernández Bautista ( Huejutla)

María Gregorio Francisco Hernández

Bertha Beltrán Hernández ( México, Huejutla)

Abraham Mateo Hernández Castillo 8 años

Lorena Villarreal Pérez ( Pachuca Huejutla)

Samir Uraga Irepan (Ciudad de México)

4 personas de gravedad fueron trasladadas al hospital (sin datos).

5 personas fallecidas (sin identificar)

