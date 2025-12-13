Veladora Provoca Incendio en una Casa de Iztapalapa; Muere Mujer Calcinada

Un incendio registrado la mañana de este sábado 13 de diciembre en una casa ubicada sobre la calle Gómez Farías, en la colonia Tenorios, alcaldía Iztapalapa, dejó como saldo una mujer muerta y un hombre lesionado, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el siniestro se originó presuntamente por una veladora encendida al interior del domicilio. Al percatarse de las llamas, los habitantes de la casa intentaron sofocar el incendio por sus propios medios; sin embargo, la intensidad del fuego ya era considerable y las labores resultaron insuficientes, por lo que, el fuego se propagó rápidamente dentro del inmueble.

Tras recibir el reporte de emergencia, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y evitar riesgos a los vecinos. Minutos después, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se movilizó hasta el punto y logró controlar el incendio poco después de las 11:00 horas, evitando que las llamas se extendieran a viviendas aledañas.

Incendio por Veladora en Iztapalapa Deja Una Persona Muerta y Un Herido en CDMX

Muere mujer de 44 años por quemaduras

Una vez sofocado el fuego, los vulcanos realizaron una revisión al interior del inmueble y confirmaron el fallecimiento de una mujer de 44 años de edad, quien presentó quemaduras severas. En tanto, un hombre resultó lesionado y fue atendido por paramédicos, quienes determinaron su traslado a un hospital cercano para su valoración médica.

Al sitio también acudió personal de los Servicios Periciales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del incendio y realizar el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, los bomberos continúan con los trabajos de remoción de escombros y enfriamiento en la vivienda afectada, a fin de descartar cualquier riesgo adicional.

