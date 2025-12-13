Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 13 de Diciembre 2025
Conoce qué carreteras registran bloqueos, cierres parciales o congestionamientos vehiculares este sábado 13 de diciembre, así como las marchas y movilizaciones programadas en distintos puntos del país.
Las autoridades reiteran el llamado a los automovilistas para que verifiquen el estado actual de las vías antes de iniciar cualquier trayecto, ya que la circulación puede verse afectada por manifestaciones o trabajos de mantenimiento.
Para mantenerse informados, se recomienda consultar de forma permanente las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se difunde información en tiempo real sobre accidentes, reducción de carriles, cierres totales o parciales, así como alertas viales relevantes.
A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones derivadas de cierres, incidentes o la presencia de manifestantes.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:
07:16 Horas. Reportan un accidente en la México-Puebla a la altura del km 26.
07:15 Horas. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 121, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y salida del camino). Maneja con precaución.
06:10 Horas Vialidad Libre en Hidalgo tras incendio de vehículo, cerca del km 106+400 de la carretera México-Tuxpan a la altura de la Caseta de "Tejocotal". Maneje con precaución.
05:55 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista La Pera - Cuautla, km 4, dirección Cuautla. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil). Maneja con precaución.
05:44 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 105. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y choque contra talud).