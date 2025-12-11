¿Súper Gripe H3N2 Podría Convertirse en Pandemia? Especialistas Responden

El virus H3N2 ya ha causado que la temporada de influenza se adelantara varias semanas en varios países alrededor del mundo. ¿Pero tiene el potencial de causar una pandemia? Esto responden los expertos.

El virus H3N2 fue descubierto por primera vez en Hong Kong en 1968.

fue descubierto por primera vez en Hong Kong en 1968. Algunas vacunas contra la influenza estacional protegen contra este virus.

Repuntan casos del virus H3N2

Cada año, la temporada invernal se acompaña de un aumento en los casos de influenza. No obstante, este 2025 muchos países han reportado que la temporada inició varias semanas antes de lo esperado.

Primero, Japón reportó un aumento en los casos de influenza antes de que comenzara oficialmente la temporada. Más tarde, varios países de la Unión Europea, especialmente España, también reportaron un aumento anómalo en los casos de gripe.

Más recientemente, el Reino Unido ha visto un aumento en los casos. Detrás de estos aumentos hay un responsable claro: el virus H3N2. El virus es un viejo conocido de los hospitales alrededor del mundo.

Video: Inicia Campaña de Vacunación contra Covid e Influenza en Veracruz por Temporada Invernal

Fue identificado en 1968 en Hong Kong y pronto causó una pandemia mundial. La llamada “Gripe de Hong Kong” habría cobrado la vida de un millón de personas entre 1968 y 1969. Solo en Estados Unidos, mató a 100 mil personas.

Actualmente, H3N2 está entre los virus de influenza con mayor circulación entre humanos. Al respecto, el microbiólogo Ignacio López-Goñi, de la Universidad de Navarra, explicó a The Conversation:

Los subtipos que circulan actualmente en humanos son el H1N1 (incluida la variante pandémica de 2009, que ahora es estacional) y el H3N2. Estos subtipos pueden variar cada temporada debido a pequeñas mutaciones o deriva antigénica.

¿El virus H3N2 puede provocar una pandemia?

El especialista señaló que se puede esperar una mayor presión en los servicios de salud al ser H3N2 la cepa prevalente en esta temporada invernal, pues un menor número de personas tiene protección contra el virus:

Que la cepa más prevalente sea la A/H3N2 sugiere que esta será una temporada más difícil, con un mayor número de hospitalizaciones y una mayor presión sobre los servicios de salud.

Según explicó Ignacio López-Goñi, el riesgo para la población general sería moderado, pero mayor para las personas con mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. En este grupo se ubican principalmente las personas mayores de 65 años, con otras enfermedades, mujeres embarazadas o personas inmunodeprimidas.

Por su parte, el médico infectólogo Alejandro Macias escribió en X, antes Twitter, que el virus H3N2 no habrá de causar una pandemia y no habrá de causar el colapso en los servicios de salud:

La alerta en varios países por el virus de influenza H3N2 debe tomarse con ecuanimidad. Es verdad que puede causar saturación institucional y brotes de casos, pero no es un virus pandémico que vaya a ocasionar colapso social o del sistema de salud.

A diferencia de otros virus de consideración, existe una vacuna que protege contra el virus H3N2. Según los especialistas, aunque esta vacuna no haya sido diseñada para la subvariante actual, sí protege contra la versión más grave de la enfermedad. Por ello la principal recomendación es vacunarse contra la influenza estacional.

Con información de Reuters