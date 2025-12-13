La mañana del sábado 13 de diciembre de 2025, un joven falleció dentro de un vehículo justo en la entrada de urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle” de la Secretaría de Salud en Puebla capital.

De acuerdo con los primeros reportes el sujeto habría sufrido un accidente automovilístico por lo que fue llevado al nosocomio por sus propios familiares para que fuera atendido, pero no llegaron a tiempo.

Noticia relacionada: Grupo de Peregrinos Son Embestidos por un Vehículo en la Autopista México-Puebla; Uno Murió

Muere joven al interior de un automóvil afuera de Hospital de Traumatología y Ortopedia en Puebla

Este sábado un joven murió al interior de un automóvil en las inmediaciones del Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle” frente a la entrada de urgencias.

Al parecer durante la madrugada tuvo un percance vial, por lo que sus familiares lo llevaron para que recibiera atención médica; sin embargo, murió dentro de la unidad color azul.

Policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acordonaron la zona para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomara datos del hecho y procedieran con el levantamiento del cuerpo.

Los familiares permanecieron en el lugar y fueron apoyados por elementos de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito.

Mueren dos mujeres por choque múltiple sobre la Vía Atlixcáyotl en San Andrés Cholula, Puebla

El pasado viernes se dio a conocer la muerte de Sandra Paola de 18 años de edad, quien viajaba en el vehículo responsable del choque múltiple ocurrido la mañana del pasado miércoles sobre la Vía Atlixcáyotl en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

Accidente en Plaza Vía San Ángel sobre Vía Atlixcáyotl de Puebla

Con esta ya suman dos fallecimientos por este accidente vial, ya que en el momento de los hechos se reportó la muerte de Mary Carmen, trabajadora de una sucursal bancaria que perdió la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ