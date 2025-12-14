Frente Frío 21 y Aire Polar Golpearán Con Lluvias y Heladas a México| Lista de Estados Afectados

Para este domingo 14 de diciembre de 2025, el frente frío número 21 se desplazará sobre el noreste de la República Mexicana y la vertiente del golfo de México. En interacción con un canal de baja presión ubicado sobre el sur del golfo, este sistema ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y Chiapas.

La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal generará un notable descenso de las temperaturas, así como la formación de bancos de niebla en regiones del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Además, se prevé viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca y Chiapas.

Viento y lluvia

En la costa de Tamaulipas se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h, mientras que en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h. Estas condiciones estarán acompañadas de oleaje elevado en las zonas costeras mencionadas, por lo que se recomienda extremar precauciones a la navegación marítima.

Por otra parte, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, originará lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

¿Dónde lloverá más fuerte?

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros , en el centro de Tamaulipas y en el norte y este de Chiapas.

, en el centro de Tamaulipas y en el norte y este de Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur de Nuevo León; la región Huasteca de San Luis Potosí; la Sierra Gorda de Querétaro; diversas regiones de Hidalgo; zonas serranas de Puebla y el estado de Veracruz.

