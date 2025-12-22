Brote de Sarampión en Chiapas: ¿Suspenden Posadas 2025, Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2026?

Autoridades confirmaron el aumento de casos de sarampión, en México, en plenas fiestas de fin de año; aquí te informamos cómo está la situación en Chiapas y si las posadas, festejos por Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 serán suspendidos, en el marco del brote de la enfermedad viral.

Datos por sarampión en México: Hasta el corte del 19 de diciembre de 2025, suman 5,860 casos confirmados en nuestro país.

Hasta el corte del 19 de diciembre de 2025, suman 5,860 casos confirmados en nuestro país. En lo que va de 2025, han muerto 24 personas, en México.

En Chiapas, van 64 casos confirmados.

Los tres estados con más casos confirmados de sarampión son Chihuahua , con 4,473; Jalisco , con 462; y Guerrero , con 227.

, con 4,473; , con 462; y , con 227. Niños de entre 0 y 4 años de edad son el principal grupo de la población afectado por el virus, seguido de los menores de 5 a 9 años y los jóvenes de 20 a 24 años.

Noticia relacionada: Súper Gripe H3N2, ¿Nueva Pandemia? Director de Epidemiología Explica Situación en México

Brote de sarampión en Chiapas

Autoridades de Salud de Chiapas informaron que el fin de semana se confirmaron 45 casos de sarampión, principalmente en los siguientes municipios:

Mitontic.

San Cristóbal.

Chamula.

Chenalhó.

San Juan Cancuc.

Zinacantán.

Larráinzar.

San Fernando.

Tuxtla Gutiérrez.

Ocozocoautla.

Chiapa de Corzo.

Suchiapa.

Simojovel.

Berriozábal.

Comitán.

Síntomas de Sarampión

Fiebre.

Congestión nasal.

Ojos rojos o irritados.

Manchas pequeñas dentro de la boca.

Erupciones en la piel, que comienzan en la cara y se extiende al cuerpo.

¿Se suspenden posadas y festejos de Navidad 2025?

Ante el brote de sarampión en Chiapas, las autoridades de Salud estatales exhortaron a restringir o cancelar eventos masivos durante la temporada invernal, que va del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026.

En un comunicado dirigido a Jesús Antonio Orantes, presidente municipal de Las Rosas, la Secretaría de Salud de Chiapas mencionó que la medida “se extenderá dependiendo de la circulación del virus”.

La Secretaría de Salud de Chiapas subrayó que con dicha medida, se “permitirá la reducción del riesgo de contagio, ralentizar la velocidad de la trasmisión y además proteger a la población infantil a través del Plan de Respuesta Rápida para el Control de Brotes por Sarampión”.

Es de importancia mencionar que el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda; puede causar síntomas graves, complicaciones severas y permanentes e incluso la muerte.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT