Sarampión Hoy en México 2025: Suman 24 Muertos y 5 mil 860 Casos Confirmados

México registra un acumulado de 5,860 casos de sarampión en lo que va de este 2025. El informe oficial de la Secretaría de Salud indica un total de 24 defunciones a causa de este virus en el territorio nacional.

Los datos corresponden al corte de información con fecha del 19 de diciembre de 2025. La Dirección General de Epidemiología difunde estas estadísticas mediante el sistema de vigilancia de enfermedad febril exantemática.

¿A quiénes y de qué edad ha afectado más el sarampión?

A decir de las autoridades de salud, el virus del sarampión afecta a personas de ambos sexos con una distribución muy similar. Los hombres representan el 48.8% de los registros, mientras que las mujeres ocupan el 51.2% del total. En cuanto a los grupos de edad, los menores de entre 0 y 4 años presentan la mayor cantidad de contagios con 1,502 casos. Este sector de la población registra también la tasa de incidencia más elevada, con 14.44 casos por cada 100,000 habitantes en ese rango de edad.

Otros sectores de la publación con presencia de sarampión son:

Personas de 25 a 29 años: 675 casos.

Niños de 5 a 9 años: 620 casos.

Jóvenes de 20 a 24 años: 580 casos.

¿En qué estados hay más reportes de sarampión en México?

De acuerdo con los reportes de autoridades, la presencia del virus de sarampión abarca 29 estados y 196 municipios del país. Chihuahua encabeza la lista con la mayor cifra de afectación, al registrar 4,473 contagios y 21 decesos. Esta entidad federativa reporta una tasa de incidencia de 113 casos por cada 100,000 personas.

Jalisco ocupa el segundo lugar nacional con 462 registros y una defunción. En la región sur de México, Guerrero reporta 227 casos y Michoacán 210. Por su parte, Sonora suma 102 personas con el virus de sarampión y un fallecimiento.

En la Ciudad de México, el conteo llega a 22 casos totales de sarampión durante 2025. Aunque existió una mención sobre una baja en los contagios, los datos del último mes del año muestran un incremento en la capital.

Otros estados con registros de contagios son:

Chiapas: 64 casos.

Coahuila: 55 casos.

Sinaloa: 53 casos.

Durango: 40 casos y un deceso.

Zacatecas, Morelos y CDMX: 22 casos cada uno.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

La autoridad de salud define un caso de sarampión como toda persona con fiebre y exantema maculopapular (manchas en la piel). El cuadro clínico incluye uno o más de los siguientes síntomas:

Tos

Escurrimiento o moqueo nasal constante.

Conjuntivitis (Inflamación o enrojecimiento en la zona ocular)

Adenomegalias (Inflamación de los ganglios en zonas específicas como el cuello, la nuca o detrás de las orejas).

De acuerdo con las autoridades de salud, la confirmación de la enfermedad es mediante pruebas de laboratorio en el InDRE o por asociación con una persona que ya cuenta con un diagnóstico positivo.

¿Cómo ha evolucionado el sarampión en 2025?

Según los propios datos del gobierno, el primer registro positivo de sarampión del año ocurrió en la semana epidemiológica número 5. Durante la semana 50, el sistema detectó 395 reportes de sospecha y 158 confirmaciones. En la semana 51, la cifra de sospecha fue de 128 personas y hubo 22 confirmaciones adicionales. En el lapso de las últimas 24 horas previas al reporte del 19 de diciembre, el país sumó 45 nuevos casos.

México forma parte de una situación regional en el continente americano. En la comparación con otros países, el territorio mexicano suma 5,465 registros confirmados por laboratorio o asociación, cifra que se integra al total acumulado de 5,860 casos de sarampión que incluye otras fuentes de notificación. La tasa de letalidad nacional se ubica en 0.41 por cada 100 casos.

