Ranking de la FIFA 2025: España Encabeza la Lista, pero ¿México en Qué Lugar Está?

La FIFA dio a conocer hoy, 22 de diciembre de 2025, el Ranking 2025 de selecciones de futbol; en la nueva lista, España figura en el número uno, pero ¿y México? Aquí te decimos en qué lugar se posicionó la Selección Nacional.

La selección de España se mantiene en el número uno de los 210 lugares, por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo de 2025 en la Finalissima en Lusail, en Catar.

España tiene 1877.18 puntos; mientras que Argentina, 1873.33, y Francia, 1870.

¿Y México?

La Selección Mexicana de Futbol se posicionó en el número 15 del Ranking 2025, con 1675.75 puntos, detrás de Estados Unidos y seguida de Uruguay.

A continuación, te compartimos la lista de los primeros 20 lugares del Ranking de la FIFA 2025:

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Portugal Países Bajos Bélgica Alemania Croacia Marruecos Italia Colombia Estados Unidos México Uruguay Suiza Japón Senegal Irán

Lista de los últimos 10 lugares en el Ranking de la FIFA 2025

A continuación, te compartimos la lista de los 10 últimos lugares del Ranking de selecciones de futbol de la FIFA, que figuran de la posición 200 a la 210.

Guam

Gibraltar

Seychelles

Turcas y Caicos

Liechtenstein

Bahamas

Islas Vírgenes Estadounidenses

Islas Vírgenes Británicas

Anguila

San Marino

