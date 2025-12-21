¡Orgullo Mexicano! Obed Vargas en el Top 10 de Mejores Jugadores Sub-20 del Mundo: IFFHS

México está a punto de vivir un nuevo Mundial en casa y aunque en los últimos años la Selección Nacional ha tenido altibajos, parece que la esperanza está en el futuro. Y es que durante 2025 hemos visto a varios jugadores surgir como las grandes promesas, como el caso de Gilberto Mora. Sin embargo, hay otro futbolista mexicano que se ha colocado como uno de los mejores del mundo a nivel juvenil, pues de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), Obed Vargas está en el Top 10 de esa categoría.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasará con Gilberto Mora y los Jugadores de Liga MX que Harán el Servicio Militar 2026?

Vargas, de 20 años de edad, está en el décimo puesto del listado de los mejores jugadores jóvenes del mundo para la IFFHS. El mexicano, nacido en Alaska, ha tenido un 2025 consagratorio a nivel de clubes, pues se ha consolidado como titular indiscutible con el equipo de Seattle Sounders, con el que tuvo muy buenas actuaciones durante el Mundial de Clubes, la temporada de MLS y la League Cup. En ese sentido, Obed Vargas acumula 130 apariciones, 8 goles y 10 asistencias con el conjuntos de Washington D. C.

Video: Faitelson Dice Que Gilberto Mora No Rehúye al Protagonismo

Lamine Yamal, el mejor jugador joven del mundo

Obed Vargas ocupa el lugar número 10 del listado emitido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol. Sin embargo, el líder de la lista es el español Lamine Yamal, quien a sus 18 años ocupa, además, el segundo lugar en la lista de los mejores del mundo sin importar la edad.

Aquí te dejamos el Top 10 de los mejores jugadores del mundo en la categoría Sub-10:

Lamine Yamal Desiré Doue Estevao Arda Güler Pau Cubarsí Kenan Yildiz Warren Zayre-Emery Franco Mastantuono Rodrigo Mora Obed Vargas

Noticias recomendadas: