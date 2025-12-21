Vaqueros de Dallas se Pierden los Playoffs de la NFL por Segunda Temporada Consecutiva

Con la más reciente victoria de Philadelphia ante Washington en la Semana 16 de la NFL, los Vaqueros de Dallas perdieron cualquier posibilidad de clasificar a los Playoffs. El equipo de la 'Estrella Solitaria' esta oficialmente eliminado y se perderá la postemporada por segundo año consecutivo, luego de que la campaña anterior tampoco lograran pasar más allá de la fase regular.

Pese a que a la temporada le restan todavía tres partidos más, Dallas ya no tiene ninguna posibilidad matemática de clasificar. Esta será la primera vez que los Vaqueros se pierdan los Playoffs dos temporadas seguidas desde que lo hicieran en 2019 y 2020, pues de 2021 y hasta 2023, habían logrado avanzar. Esto quiere decir que la franquicia de los Cowboys, una de las más populares y la segunda más ganadora en la historia del Super Bowl, se ha perdido cuatro de las últimas siete postemporada de la NFL.

"Se nos juzga con base en ganar y perder, y no hemos ganado los juegos suficientes", dijo el entrenador en jefe de los Vaqueros, Brian Schottenheimer, durante la semana.

¿Cuándo fue la última vez que los Vaqueros de Dallas ganaron el Super Bowl?

La franquicia de los Dallas Cowboys está a punto de cumplir 30 años desde la última vez que ganaron el Super Bowl. La última vez que los Vaqueros levantaron el trofeo Vince Lombardi fue el 28 de enero de 1996, cuando vencieron a los Pittsburgh Steelers por marcador de 27-17. Aquel fue su quinto título en la era del Súper Tazón, con lo cual se convirtieron en el segundo equipo más ganador de la historia (empatados con los 49ers).

Sin embargo, desde entonces el equipo de Dallas no ha logrado llegar ni siquiera a la Final de Conferencia.

