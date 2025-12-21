Copa Africana de Naciones Anuncia Cambio Histórico, Esto Sabemos

Este domingo 21 de diciembre arranca la Copa Africana de Naciones con el partido Marruecos vs Comoras. Sin embargo, la noticia que ha sorprendido al mundo del futbol es el anuncio que hizo el presidente de la Confederación Africana de Futbol (CAF), Patrice Motsepe, un día antes de que comenzara el torneo más importante del balompié africano.

Motsepe reveló que la Copa Africana de Naciones pasará a jugarse cada cuatro años, en lugar de cada dos como se hace desde su creación en 1957. La decisión sorpresa se tomó en la reunión del comité ejecutivo del organismo en la capital marroquí y fue anunciada en una conferencia de prensa el pasado sábado 20 de diciembre. En ese sentido, el presidente de la CAF detalló que la próxima edición del torneo, programada para 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda, seguirá adelante y luego se celebraría otro torneo en 2028, pero después de eso se llevará a cabo cada cuatro años.

Habrá una Liga Africana de Naciones como en Europa

Patrice Motsepe anunció también el lanzamiento de una Liga Africana de Naciones, misma que se jugará de manera anual a partir de 2029 para llenar el vacío, siguiendo el ejemplo de Europa, que mantiene su campeonato cada cuatro años. Esto representa también que habrá menos conflictos entre clubes y selecciones de África al momento de ceder futbolistas para que disputen estos torneos, ya que actualmente la Copa Africana de Naciones se juega en diciembre y enero, fechas en las que los clubes tienen actividad.

Además, Motsepe señaló que estos cambios beneficiarán la economía del futbol africano, pues actualmente la Copa Africana de Naciones genera aproximadamente el 80% de los ingresos de esa confederación, esto de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. "Históricamente, la Copa de las Naciones era el principal recurso para nosotros, pero ahora tendremos recursos financieros cada año", dijo el presidente de la CAF. "Es una nueva y emocionante estructura que contribuirá a una independencia financiera sostenible y garantizará una mayor sincronización con el calendario de la FIFA", explicó.

Anuncian aumento en los premios de la Copa Africana de Naciones

Aunado a los cambios en el calendario a partir de 2029, Patrice Motsepe también anunció que los premios económicos para la presente edición de la Copa Africana de Naciones, han aumentado. El presidente de la CAF reveló que los ganadores de este certamen recibirán 10 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 3 millones con respecto a la edición anterior.

