Javier Aquino Llora Al Anunciar que Se Va de Tigres; ¿Por Qué Reprocha las Formas de su Salida?

Javier Aquino anunció su salida de Tigres y rompió en llanto ante los fanáticos, a quienes externó sus lamentos por "las formas" en que dejó al cuadro de Nuevo León, donde jugó los últimos 10 años y medio.

El lateral derecho realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, donde contó que ya no seguirá en el club universitario, según le informaron este 20 de diciembre luego de una larga conversación.

En el clip de cerca de media hora, se desahogó con los seguidores de los felinos, pues dijo que ama al equipo y todo lo que representa, por lo que sentía una necesidad de transparentar el caso para prevenir la desinformación y defender su legado como futbolista.

Pese a que precisó que no se trataba de un reclamo a nadie, reiteradamente rechazó cómo Guido Pizarro, director técnico del equipo y su excompañero, así como el directivo, Mauricio Culebro, manejaron la situación. Posteriormente, en una entrevista con TUDN, Aquino se lanzó contra ambos.

Sé que el club en algún momento va a agradecerme o algo, pero quería hacerlo yo, frente a ustedes, la gente que me apoya, yo siempre fui un entregado al club y siempre fui honesto, fui humilde, siempre fui responsable con los colores, simplemente eso, las formas cuentan y cuentan mucho

Me voy hoy, estoy con la capacidad de decirles que el día de la final contra Toluca fue mi último partido con el club, fue mi último baile, fue mi último momento y me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma, porque amo mucho al club y les agradezco todo

El futbolista oaxaqueño aseguró que nadie le debe nada, ni el club, ni la directiva, ni los fanáticos, pues le dieron todo en estos años en que consolidó su carrera. Para ese momento, visiblemente con los ojos llorosos, interrumpía su discurso para secarse las lágrimas de las mejillas.

