Apagón Masivo en San Francisco Afecta a Miles de Hogares y Negocios.

Un apagón masivo dejó este sábado 20 de diciembre sin electricidad a 130 mil hogares y negocios en San Francisco, California, informó Pacific Gas and Electric Co.

La falla eléctrica dejó a una gran parte del norte de la ciudad a oscuras, comenzando con los vecindarios de Richmond y Presidio y las áreas alrededor del Parque Golden Gate a primeras horas de la tarde, tiempo local.

PG&E no respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre la causa de los apagones, los cuales afectaron aproximadamente a un tercio de los clientes de la compañía en la ciudad.

Publicaciones en redes sociales y medios locales informaban sobre cierres de restaurantes y tiendas, así como luces del alumbrado público y de decoraciones navideñas apagadas.

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco dijo en X que había "afectaciones significativas en el tránsito" en toda la ciudad, e instó a la población a evitar viajes no esenciales.

Las agencias de transporte de la ciudad dijeron que estaban omitiendo algunas paradas de autobuses Muni y de trenes BART debido a los cortes de energía.

"Las líneas de Muni y los semáforos se ven afectados por el corte de energía. Si no necesita viajar esta noche, por favor, manténgase alejado de las calles y en interiores", pidió Daniel Lurie, alcalde de San Francisco.

Ampliaremos la presencia de oficiales en las intersecciones y corredores para garantizar la seguridad de quienes aún están en la carretera. Seguimos en estrecho contacto con PG&E mientras restablecen la energía y mantendremos a todos informados a medida que continúa el trabajo

¿Por qué ocurrió el apagón en San Francisco?

Al menos algunos de los apagones fueron causados por un incendio que se desató dentro de una subestación de PG&E en las calles 8th y Mission, informaron funcionarios de bomberos en X alrededor de las 15:15 horas, tiempo local.

Hacia las 16:00 horas, PG&E publicó en X que había estabilizado la red eléctrica y no esperaba más interrupciones para los clientes.

La compañía dijo que no podía confirmar si la electricidad se restablecería este sábado 20 de diciembre.

El alcalde Lurie confirmó que el incendio estuvo directamente con el apagón, por lo que insistió en que la ciudadanía debía resguardarse si no era estrictamente necesario que saliera a la calle. Advirtió que era incierto el tiempo para restablecer el servicio.

"Hubo un incendio en una subestación, por lo que aún no está claro cuándo se restablecerá el suministro eléctrico para más de 130,000 usuarios", dijo en un video publicado en su cuenta de X.

"Por ello, lo que les pido a todos es que, si no necesitan salir esta noche, permanezcan en casa. Manténganse a salvo. Todavía hay muchos semáforos fuera de servicio", añadió.

Tenemos a numerosos agentes y oficiales de tránsito en los cruces, pero se aproxima la lluvia y ya es de noche. Si no es necesario salir, quédense en casa y los mantendré informados

Recomendaciones por el corte de energía

Ante la falla eléctrica, las autoridades de San Francisco emitieron una serie de recomendaciones como las siguientes:

Verificar el estado de sus vecinos, especialmente personas adultas mayores o con necesidades médicas, siempre que sea seguro hacerlo

Obtener actualizaciones sobre los cortes de energía en el Centro de Cortes de PG&E o llamando al 1-800-743-5002; regístrese para recibir notificaciones de interrupciones del servicio

Mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para evitar que los alimentos se echen a perder

Apagar los electrodomésticos principales para evitar sobretensiones cuando regrese la electricidad

Nunca usar estufas de gas, parrillas o generadores en interiores, debido al riesgo de monóxido de carbono

Si enfrenta una emergencia médica, policial o de incendios, llamar al 911. De lo contrario, reservar el 911 únicamente para emergencias que pongan en riesgo la vida

Con información de AP

