Hombre Muere Aplastado por Camión con Botellas de Vino en CDMX

Un hombre murió aplastado por un tráiler que transportaba cajas de vino en la Avenida Acueducto de Guadalupe, cerca de la calle Ventisca en la alcaldía Gustavo A. Madero. en la colonia Santiago Atepetlac en CDMX.

A decir de los reportes, el conductor perdió el control por aparente exceso de velocidad. Se subió a la banqueta y debido al impacto salió expulsado de la cabina de la unidad, fue entonces que le cayó encima la caja del camión.

Según el reportero de N+ Foro, el accidente ocurrió aproximadamente a las 4 p.m. pero debido a la falta de peritos de servicios periciales de la Fiscalía de Ciudad de México, no se ha podido hacer el retiro del camión.

Video: Camioneta Vuelca y Aplasta a Conductor en Avenida Acueducto de Guadalupe en la CDMX

Noticia relacionada: Aumento al Salario Mínimo 2026: ¿Me van a Subir el Sueldo en mi Trabajo?

De acuerdo con los reportes de autoridades, en la cabina de la unidad de transporte pesado, se aprecian botellas y latas de bebidas alcohólicas, por lo que se investigará si la víctima se encontraba bajo los influjos de estas bebidas.

Debido a que la zona ubicada en Avenida Acueducto de Guadalupe se encuentra acordonada, el tránsito en el lugar se encuentra seriamente afectado.

Hasta el momento no se tienen datos de la víctima, ni hombre ni edad.

Se espera que personal del ministerio público arribe al lugar en los próximos minutos.

Historias relacionadas:

CH