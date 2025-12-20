Aumento al Salario Mínimo 2026: ¿Me Van a Subir el Sueldo en mi Trabajo en Enero?

En N+ te hemos informado sobre el aumento a los salarios mínimos, un ajuste a los ingresos básicos para el 1 de enero de 2026 que sin duda beneficia a millones de mexicanos.

Ante este aumento en el salario mínimo en 2026, surgen dudas acerca de si a los empleados contratados por nómina o que se rigen bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT) van a recibir un incremento de su sueldo.

A continuación te explicamos si en este 2026, te van a subir el sueldo en tu trabajo, luego del anuncio del gobierno del incremento en el salario mínimo.

¿De cuánto es el aumento al salario mínimo en 2026?

Como te hemos dado a conocer, a partir del primer día de 2026, el salario mínimo general en la mayor parte del país sube un 13 por ciento. La cifra por jornada queda en 315.04 pesos. Bajo este esquema, el pago al mes resulta en 9,582.47 pesos.

En tanto, para la Zona Libre de la Frontera Norte, que comprende una franja de municipios en el límite con Estados Unidos, el incremento al salario mínimo es del 5 por ciento. En dicha región, la cantidad diaria se situará en 440.87 pesos, lo cual equivale a 13,409.80 pesos cada mes.

De esta manera, el cálculo para determinar estas cifras parte del sueldo de 2025, al que se suma un componente denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos. A ese resultado se añade un factor de 6.5 por ciento por fijación. El MIR tiene como objetivo el poder de compra de la población y no debe servir de base para otros sueldos en contratos federales o estatales.

¿Quiénes reciben el aumento de forma obligatoria?

Según el Gobierno Federal, el beneficio directo alcanza a una cifra de 8.5 millones de personas en el país. Sin embargo, la legislación establece que solo los empleados con un contrato por el salario mínimo perciben el alza de manera automática. Si el ingreso de una persona supera los límites fijados por la ley, la empresa no tiene la obligación legal de otorgar un incremento.

De esta manera, los sueldos que se ubican por encima del mínimo reciben el nombre de salarios independientes.

En estos casos, la decisión sobre una mejora económica o aumento al salario queda a criterio del patrón. Los empleadores consideran factores como el cargo, el puesto y la aceptación del trabajador para realizar ajustes.

Para el periodo de 2026, las proyecciones del sector privado sugieren alzas de entre 1 y 5 por ciento para este tipo de remuneraciones, y dependen de tu patrón. Es decir, para quienes están en nómina o trabajan para un contrato, no reciben aumento automático en el salario.

¿Qué pasa con el incremento a los salarios profesionales y las jornadas laborales?

De acuerdo con las autoridades mexicanas, existe un listado de 61 profesiones, oficios y trabajos con categorías específicas. Estos sueldos profesionales también suben en el mismo porcentaje que el salario general de su área geográfica. La autoridad busca que estas cifras protejan el acceso a los productos de la canasta básica.

Además del tema económico, el acuerdo entre el sector obrero y empresarial contempla la reducción de la semana de trabajo a 40 horas. La implementación de esta medida será de forma gradual.

¿Por qué no me aumentan el salario si incrementaron el salario mínimo?

La Ley Federal del Trabajo no contiene artículos que obliguen a los patrones a realizar ajustes con base en la inflación para quienes ganan más del salario mínimo. Expertos en materia laboral indican que un aumento del 13 por ciento para toda la plantilla de una empresa elevaría los costos de operación. Por esta razón, la recomendación para los centros de trabajo consiste en el uso de evaluaciones de desempeño para otorgar mejoras a los trabajadores.

A decir del Gobierno mexicano, desde 2018, la política de ingresos en México impulsa la recuperación del poder adquisitivo a través de incrementos de dos dígitos. El marco legal protege el sueldo mínimo al prohibir que los ajustes anuales queden por debajo de la cifra de inflación.

