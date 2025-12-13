Aumento Pensión IMSS 2026: ¿Cuánto Subirá el Pago en Enero?

Los mexicanos que se rigen bajo la Ley de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se podrían ver beneficiados gracias a una posible alza significativa en el pago de la Pensión Mínima Garantizada (PMG) para el año 2026. Las estimaciones apuntan a que el monto base de esta prestación superará la barrera de los $10,600 pesos mensuales.

Es indispensable conocer los factores que determinan este incremento, así como la fecha límite para cumplir los requisitos de cotización, puesto que el inicio del año 2026 juega un papel fundamental en el cálculo del pago final.

Video: Pensión IMSS: ¿Cómo le Hago para Incrementar mi Pago por Jubilación?

Noticia relacionada: Aumento Pensión Adultos Mayores 2026: Esto Recibirían los Beneficiarios en Enero

¿De cuánto podría ser el aumento de la pensión IMSS en 2026?

La Pensión Mínima Garantizada podría experimentar un alza porcentual establecida en un 13%. Esta cifra busca mejorar el poder adquisitivo de los futuros jubilados. La estimación establece que la pensión Ley 73 para 2026 alcanzará los $10,636.54 pesos al mes solo con este aumento base.

Para poner en perspectiva este cambio, el monto vigente en 2025 se situó en $9,412.99 pesos.

No obstante, el monto final de la pensión puede ser mayor debido a un mecanismo adicional: el ajuste por inflación. Para los trabajadores que se encuentran en el proceso de culminar su vida laboral, existe este factor que incrementará la cifra final de su pensión. El mecanismo de ajuste por inflación protege el valor real de las prestaciones.

Video: Sheinbaum Destaca Apoyos Directos a Familias, Adultos Mayores y Estudiantes a través de los Programas Bienestar

Noticia relacionada: Aumento Pensión Adultos Mayores 2026: Esto Recibirían los Beneficiarios en Enero

Aunque la tasa final de inflación se determinará oficialmente más adelante, las proyecciones actuales sitúan este aumento extra en un 3.8%. Este porcentaje se traduce en una suma adicional proyectada de $404.19 pesos para el pensionado.

Al combinar el incremento base porcentual del 13% con el aumento estimado por inflación del 3.8%, la pensión total proyectada para 2026 asciende a $11,040.73 pesos. Este monto compuesto se destina a la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley 73. La consolidación de un monto que supera los 11 mil pesos mensuales representa un avance en la protección social.

¿Qué es lo que tengo que hacer para que el aumento en mi pensión sea mayor?

La pregunta sobre cuánto subirá el pago de la pensión en enero de 2026 está relacionada con el cumplimiento de un requisito de cotización.

Y es que la clave para acceder al incremento adicional, que incluye el factor inflacionario del 3.8%, radica en la continuidad de las cotizaciones, ya que las personas que mantengan aportaciones ininterrumpidas hasta el mes de enero de 2026 podrán acceder a la actualización completa.

Video: Así Quedó el Presupuesto de Egresos 2026: Secretaría del Bienestar, Ramo con Más Recursos

Noticia relacionada: Pensión para Adultos Mayores: ¿Se Puede Seguir Cobrando en Caso de que el Beneficiario Fallezca?

De esta manera, para ser elegible para recibir este ajuste extra, el trabajador debe cotizar por lo menos un día en 2026. La estrategia implica que el trabajador tramite su baja para iniciar el cobro de la pensión a partir de febrero de 2026. Si el trabajador logra cotizar ininterrumpidamente hasta enero de 2026, recibirá la actualización por el factor inflacionario.

En resumen, mediante la Pensión Mínima Garantizada bajo la Ley 73, el asegurado que cotice hasta enero de 2026 (al menos un día de dicho mes) y cumpla los requisitos de retiro podrá acceder a la cifra proyectada de $11,040.73 pesos a partir de febrero de 2026.

Historias relacionadas:

CH