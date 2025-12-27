¿Quién Recibe Pago de 8,480 Pesos del Banco del Bienestar el 28 de Diciembre? El Último de 2025

El Banco del Bienestar prepara la dispersión de fondos para el cierre de ciclo. La institución realizará el depósito de los recursos el día 28 de diciembre. De igual forma, el monto para esta ocasión asciende a 8,480 pesos. Este número corresponde al salario mínimo que rige en México en 2025.

Cabe recordar que las personas interesadas en el programa deben cumplir con una serie de criterios de elegibilidad. Primero, el rango de edad para la participación es de 18 a 29 años. Asimismo, los aspirantes necesitan la presentación de documentos de identidad. Entre estos papeles figura la identificación, la CURP y un comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses.

Además, el proceso requiere la inscripción en la plataforma en línea de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En este sitio, el usuario llena un formulario con datos personales. También, el sistema solicita una fotografía del rostro sin ediciones y el uso de un documento de registro. Por otro lado, los jóvenes bajo este esquema firman una carta de compromiso con las reglas de operación del programa. En el caso de la población de otros países, el trámite exige el documento que compruebe la estancia de forma legal en México.

¿Cuáles son los beneficios del programa?

El esquema ofrece ventajas como seguro médico a través del IMSS. Esta cobertura incluye la atención por casos de enfermedad, situaciones de maternidad y riesgos derivados de las actividades en el sitio de capacitación. En este contexto, la formación tiene una duración de 12 meses.

Además, los participantes asisten a los centros de trabajo en un horario de cinco a ocho horas por día. La asistencia debe ser cinco días por semana.

El objetivo de esta estrategia consiste en la incorporación de la población al mercado laboral de forma formal. Así, las personas adquieren experiencia en empresas o negocios. Además, existe la posibilidad de obtener un empleo fijo en el mismo lugar de la capacitación al término del periodo.

¿Quiénes recibirán el pago de 8,480 pesos?

Es importante señalar que el pago del 28 de diciembre de los 8,480 pesos es para los beneficiarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

El programa da prioridad a las personas en situación de carencia o que habitan en municipios con índices de violencia. Este grupo incluye a individuos que no cuentan con escuela ni con un empleo en el momento de la solicitud.

La convocatoria de este mes permitió el ingreso de nuevos miembros, quienes iniciarán actividades y pagos en enero de 2026.

¿Cómo puedo saber si ya me cayó el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Una forma de saber si ya te depositaron es haciendo una consulta de saldo en cajeros automáticos. Además, el Banco del Bienestar y las autoridades federales ofrecen servicio en caso de dudas. Un ejemplo es la línea telefónica con el número 800 841 2020 para aclaraciones. El servicio opera de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

De igual manera, la plataforma digital y la aplicación para dispositivos móviles permiten la verificación de los fondos. El sistema también envía avisos por correo electrónico o mensajes de texto el día de la recepción del pago. No obstante, las autoridades recomiendan la revisión constante de las redes sociales de carácter oficial en Facebook, Instagram y X.

