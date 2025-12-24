¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos Pensión Bienestar Enero 2026? Este Día Dan Fechas a Adultos

Muchas personas esperan con ansias el aumento de la Pensión Bienestar, por tal motivo acá te decimos cuándo sale el calendario de pagos por letra de enero 2026, para que los beneficiarios de los distintos programas sepan cuándo depositan a los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.

En vísperas del próximo pago de Bienestar, en una nota ya te dijimos cuándo le pagan a adultos mayores en enero 2026 las diferentes pensiones que se dan en México, como la del IMSS y la del ISSSTE. De igual te contamos qué hombres y mujeres cobrarán más de Pensión Bienestar y quiénes menos.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en enero 2026?

El primer calendario de pagos Bienestar para adultos mayores será a dado a conocer durante los primeros días del año. Aún no hay fecha oficial, pero es posibles que la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, lo anuncie el lunes 5 de enero 2026.

También existe la posibilidad de que el calendario con las fechas de pago Bienestar se anunciado el viernes 2 de enero, durante la Mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum o a través de las redes sociales de Ariadna Montiel.

¿Cuánto le darán a adultos mayores en el próximo pago de Bienestar?

Una vez confirmado el aumento de la Pensión Bienestar 2026, los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, discapacitados y madres solteras trabajadoras pueden cobrar el siguiente monto en enero:

Pensión Adultos Mayores Bienestar . El incremento sería de 224 pesos, por lo que los pagos en 2026 serían de 6,424 pesos, los cuales podrían redondearse a 6,430 pesos bimestrales.

. El incremento sería de 224 pesos, por lo que los pagos en 2026 serían de 6,424 pesos, los cuales podrían redondearse a 6,430 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años . Actualmente paga 3,000 pesos y podría tener un aumento de 108 pesos, por lo que los depósitos en 2026 serían de 3,108 pesos bimestrales, aproximadamente.

. Actualmente paga 3,000 pesos y podría tener un aumento de 108 pesos, por lo que los depósitos en 2026 serían de 3,108 pesos bimestrales, aproximadamente. Pensión Bienestar de Discapacidad . El aumento sería de 115 pesos, por lo que pagaría 3,315 pesos bimestrales en 2026.

. El aumento sería de 115 pesos, por lo que pagaría 3,315 pesos bimestrales en 2026. Apoyo a Madres Trabajadoras. Actualmente paga de 1,650 a 3,720 pesos y con el aumento depositaría de 1,709 pesos a 3,854 pesos bimestrales en 2026.

Una vez anunciado el próximo calendario de pago de la Pensión Bienestar en enero 2026, es posible que los adultos mayores y demás beneficiarios de programas sociales empiecen a cobrar sus apoyo económico el 5 de enero, según las fechas oficiales de depósito por letra.

