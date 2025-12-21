Apoyo Bienestar para Madres Solteras Trabajadoras: ¿Cuándo Hay Registro en 2026 y Qué Piden?

Mucho de lo que se habla ahorita es el aumento que van a tener los programas del Bienestar en 2026, pero otro tema importante es saber cuándo hay registro al apoyo para madres solteras y trabajadoras, por eso acá te decimos en qué fechas se abrirían inscripciones y los requisitos que piden para solicitar la pensión.

La Pensión de Madres Trabajadoras Bienestar solamente abrió registro una vez en 2025, y ahora que se confirmó un aumento en el pago para beneficiarias, en una nota ya te dijimos de cuánto será de incremento para el apoyo a madres solteras en 2026.

¿Cuándo hay registro para apoyo a Madres Solteras Trabajadoras Bienestar en 2026?

Por ahora se desconoce la fecha exacta en que habrá registro al apoyo para madres trabajadoras Bienestar, pero desde hace varios años las inscripciones se realizan entre los meses de junio, julio o agosto.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, será la encargada de anunciar las fechas de registro para el apoyo a madres solteras 2026, lo único seguro es que se abrirán inscripciones solo una vez en todo el año, por eso es importante que las personas interesadas en hacer su solicitud estén pendientes de lo que anuncien las autoridades o en la página oficial del Bienestar.

Requisitos al apoyo para madres trabajadoras Bienestar 2026

Todas las personas interesadas en hacer el registro a esta Pensión Bienestar deben cumplir con las siguientes condiciones, para poder hacer su registro en los Módulos del Bienestar, una vez que se abra la etapa de recepción de nuevas solicitudes:

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento). Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

de cada niña o niño que solicita inscribir. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor. Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

(agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia. Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE (se excluye de este requisito a los tutores).

(se excluye de este requisito a los tutores). En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional.

¿Cuánto dará el apoyo para madres solteras Bienestar en 2026 ya con aumento?

Debido a que el programa Bienestar para madres solteras cuenta con dos modalidades, los montos que podrían pagar por beneficiario ya con aumento serían los siguientes:

Apoyo económico, por cada niña o niño de máximo 4 años: $1,709 pesos bimestrales (o 1,710, si se redondea la cantidad). Apoyo económico, por cada niña o niño con discapacidad de máximo 6 años: $3,854 pesos por bimestre (o 3,850 si se redondea la cantidad).

El registro al apoyo Bienestar para madres solteras y trabajadoras es uno de los más esperados en 2026, sobre todo porque las mujeres pueden solicitar la pensión hasta para tres niños y niñas de un mismo hogar, es decir, están en posibilidad de recibir tres pagos por bimestre.

