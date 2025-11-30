¿Habrá Aumento a Pensión Bienestar Madres Trabajadoras? Esto se Sabe de Próximo Registro en 2025

Hace unos días te dimos a conocer la posibilidad de que haya un aumento a la Pensión Bienestar 2026, por tal motivo, acá te decimos si esto es real, cuánto puede subir el apoyo para Madres Trabajadoras y Solteras y qué se sabe del registro a dicho programa que puede abrirse durante el mes de diciembre 2025.

Para todas las personas que desean solicitar la Pensión Bienestar Madres Trabajadoras 2025, en una nota ya te dijimos qué documentos piden en los módulos para entrar al apoyo a madres solteras de forma exitosa. De igual forma te contamos cuáles son las tres Becas para el Bienestar que abren inscripciones en diciembre.

Video: Así Quedó el Presupuesto de Egresos 2026: Secretaría del Bienestar, Ramo con Más Recursos

¿Habrá aumento en la Pensión Bienestar Madres Trabajadoras 2026?

El apoyo Bienestar para madres solteras sí podría tener un aumento en el pago que entregan de forma bimestral a las beneficiarias de todo México. Para que esto ocurra, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum o la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anuncien el incremento de forma oficial.

Nota relacionada: Aumento Pensión Bienestar 2026: ¿Cuánto Puede Subir Apoyo para Hombres, Mujeres y Discapacidad?

El motivo por el que habría un aumento en el apoyo a madres trabajadoras es porque Sheinbaum se comprometió a incrementar el monto de los programas cada año por encima de la inflación, para contribuir al bienestar económico de las personas.

¿Cuánto subiría el apoyo para Madres Trabajadoras?

En el Paquete Económico 2026 ya se contempla un aumento en los programas del Bienestar y dado a que actualmente la inflación se encuentra en 3.61 por ciento, el aumento que tendría la Pensión Bienestar para madres solteras sería de 59 y 134 pesos, respectivamente, por lo que el monto a pagar por bimestre en 2026 sería el siguiente:

Apoyo económico, por cada niña o niño de máximo 4 años: $1,709 pesos bimestrales (o 1,710, si se redondea la cantidad). Apoyo económico, por cada niña o niño con discapacidad de máximo 6 años: $3,854 pesos por bimestre (o 3,850 si se redondea la cantidad).

Video: Robo de Identidad Impide a Mujer a Cobrar Pensión y Acceder al IMSS en Cd. Juárez

¿Qué se sabe del próximo registro al apoyo a Madres Trabajadoras Solteras Bienestar 2025?

Se espera que durante el mes de diciembre sí se abra el último registro a la Pensión Bienestar 2025, esto de acuerdo con lo comunicado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, con respecto a los meses en que habría inscripciones en este año.

Nota relacionada: ¿Pensión Mujeres-Hombres Bienestar de 30 a 64 Abre Registro en Diciembre? Esto Piden en Módulos

Para que haya un nuevo registro al apoyo Bienestar para madres solteras trabajadoras en diciembre 2025, es importante que Ariadna Montiel de a conocer la fechas de inscripción oficiales y los lugares donde se va a poder hacer el trámite.

Historias recomendadas: