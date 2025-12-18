¿Subirán los Beneficios de la Tarjeta INAPAM? Este Apoyo Económico Darán a Adultos en 2026

Con la tarjeta del INAPAM los beneficiarios cuenta con múltiples beneficios, pero el favorito de muchos es el apoyo económico, que en 2025 fue muy solicitado, por eso acá te decimos cuánto le darán a los adultos mayores Bienestar en 2026, pues se confirmó un aumento para el próximo año.

Luego de que en una nota te contamos al apoyo Bienestar que le iban a dar a los adultos mayores en diciembre, anteriormente ya te dijimos en qué días debe caer el el aguinaldo INAPAM 2025, pues hay una fecha límite para que sea depositado en todo México.

Video: Credencial INAPAM: ¿En Qué Transportes Hay Viajes Gratis en CDMX?

¿Qué beneficios da la Tarjeta INAPAM?

Todos los adultos mayores de 60 años en adelante que cuenten con su credencial INAPAM van a poder obtener descuentos y algunos de los siguientes beneficios:

Descuentos en alimentos y despensas.

Rebajas en servicios de salud y medicamentos.

Descuentos en artículos del hogar.

Descuento en el pago del agua y el predial.

Descuentos en restaurantes.

Precio preferencia en transporte y viajes.

Rebajas en tiendas de ropa y autoservicio.

Descuentos en museos y eventos culturales.

Asesorías y servicios legales.

Educación.

Video: Aclaran Dudas Sobre Vigencia de Tarjetas INAPAM para adultos Mayores

¿De cuánto será el apoyo económico INAPAM que darán a adultos mayores Bienestar en 2026?

Si bien el INAPAM no da un apoyo económico 2025, los personas de 60 años y más que cuenten con su credencial pueden registrarse a la Pensión Bienestar Adultos Mayores, que en 2026 dará un pago de al menos 6,424 pesos, esto gracias al aumento que confirmó Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar.

Ahora que ya se sabe que uno de los principales beneficios de la Tarjeta INAPAM sí sube para el 2026, ahora solo falta que todo los adultos mayores que aún no cuentan con su credencial la tramiten para que pueden registrarse a la Pensión Bienestar y así cobren el apoyo económico de 6,424 pesos.

