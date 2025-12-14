¿Estás en la Lista? Estos Adultos Mayores No Cobrarán Aumento de Pensión Bienestar 2026 por Baja

Una de las noticias más esperadas fue el aumento de la Pensión Bienestar adultos mayores en 2026, que será mayor a la inflación actual, pero lamentablemente no todos los beneficiarios van a recibir el apoyo, por eso acá te mostramos la lista de personas de 65 años y más que ya no van a recibir pago el próximo año por baja del programa.

Fue la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la encargada de confirmar el aumento a la Pensión Bienestar 2026, por eso en una nota te mostramos cuánto subiría el pago para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad.

Video: Sheinbaum Destaca Apoyos Directos a Familias, Adultos Mayores y Estudiantes a través de los Programas Bienestar

Lista de adultos mayores que ya no cobrarán aumento de Pensión Bienestar 2026

De acuerdo con las reglas de operación de la pensión adultos mayores, la siguiente lista de personas serán dadas de baja del programa:

Baja por CURP en estatus de defunción.

Adultos mayores causarán baja por inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria. Entregaron documentación falsa, con errores o no tienen sus datos actualizados en RENAPO.

El beneficiario será cuando se haya identificado una duplicidad de registros y cobro simultáneo en el padrón, el registro de menor antigüedad es al que se realizará la retención.

y cobro simultáneo en el padrón, el registro de menor antigüedad es al que se realizará la retención. Quienes no recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar durante dos bimestres.

durante dos bimestres. Adultos mayores serán baja porque no lograron ser localizadas por el personal de la Secretaría del Bienestar, en al menos dos visitas domiciliarias.

Beneficiarios que no cobren durante dos bimestres consecutivos por retención de pago serán baja.

Es importante aclarar que antes de darse la baja del programa universal para adultos mayores, la primera alerta de riesgo es la retención del pago. Si cuatro meses después continúan las irregularidades, la Secretaría del Bienestar suspenderá el apoyo y en caso de que el problema persista se anunciará la baja definitiva.

Video: Reportan Filas Más de 4 Horas en Bancos del Bienestar de Ciudad Juárez

¿Cuándo les pagan a los adultos mayores la pensión 2026?

La Pensión Bienestar dará el primer pago con aumento durante el mes de enero 2026. Será Ariadna Montiel Reyes la encargada de anunciar el primer calendario de pagos del año y los montos oficiales que dará a cada beneficiario, pero a continuación te mostramos cuánto podrían cobrar los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y más ya con el incremento:

Pensión Adultos Mayores recibirá 6,424 pesos bimestrales. Pensión Personas con Discapacidad recibirá 3,315 pesos bimestres. Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años recibirá 3,108 pesos bimestrales. Pensión Madres Trabajadoras recibirá entre 1,709 y 3,854 pesos bimestrales.

Para evitar la baja de la Pensión Bienestar adultos mayores, los beneficiarios deben revisar que sus datos estén actualizados en el Registro Nacional de la Población (RENAPO) y que no incumplan con las reglas de operación del programa universal. Si tienen todo en orden, asegurarán el aumento al apoyo en 2026.

