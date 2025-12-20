¿Cuándo Pagan a Adultos Mayores? Fechas Para Pensión Bienestar, IMSS e ISSSTE en Enero 2026

El 2025 está por terminar pero una buena noticia es que el año entrante inicia con muchos depósitos, por eso si aún no sabes cuándo les pagan a los adultos mayores, acá te decimos las posibles fechas en que depositan la Pensión Bienestar, IMSS e ISSSTE en enero 2026, pues justo hace unos días se dio a conocer el primer calendario de pagos oficial.

Por si te lo perdiste, hace poco la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes confirmó un aumento en la Pensión Bienestar adultos mayores 2026, por eso en una nota ya te dijimos cuánto cobrarían los beneficiarios, qué hombres y mujeres van a cobrar más y menos en enero y cómo será la dispersión del primer depósito del año.

Video: Inicia Entrega de Tarjetas Programas Adultos Mayores en Matamoros

¿Cuándo pagan la Pensión adultos mayores Bienestar en enero 2026?

Aún no se da a conocer el calendario de pagos Bienestar 2026 para adultos mayores por letra, pero es posible que la dispersión empiece el lunes 5 de enero. Esto deberá ser confirmado por Ariadna Montiel Reyes, ya sea a través de sus redes sociales oficiales o en la Mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Debido a que el aumento de Pensión Bienestar 2026 será mayor a la inflación, el monto que recibirían hombres y mujeres 65 años en adelante sería de 6,424 pesos, los cuales podrían redondearse a 6,430 pesos por bimestre.

Video: Sheinbaum Destaca Apoyos Directos a Familias, Adultos Mayores y Estudiantes a través de los Programas Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS e ISSSTE en enero 2026 a pensionados y jubilados?

El primer pago de la Pensión IMSS-ISSSTE caerá el próximo viernes 2 de enero 2026, fecha confirmada para jubilados del Seguro Social y día tentativo para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a falta de que se anuncie su calendario de pagos de todo el año.

Ahora que ya se sabe cuándo pagan la pensión de adulto mayor para beneficiarios del Bienestar, IMSS o ISSSTE, ya solo falta esperar a que llegue enero 2026 para que se confirmen los días de pago oficiales.

