Calendario Anual Pensión IMSS Adultos Mayores 2026: Días Oficiales de Pago por Mes a Jubilados

Recién se dio a conocer el calendario de pagos anual de la Pensión IMSS para adultos mayores en 2026, por tal motivo acá te decimos qué días van a recibir su dinero los jubilados del Instituto Mexicano Seguro Social en enero y durante todo el año, ya sea para quienes están bajo el régimen de la Ley 1973 o la Ley 1997.

Luego de que se diera a conocer un aumento al salario mínimo, en una nota ya te contamos cuánto subirá el pago de la Pensión IMSS en enero 2026 y cuándo cae el primer depósito del año. Además, también te mostramos cómo puedes jubilarte con un ingreso mensual de 50 mil pesos.

Video: IMSS Alerta Fraude a Jubilados y Pensionados por Pago de Pensión

¿Qué adultos mayores reciben pago de Pensión IMSS en 2026?

Los pensionados y jubilados del IMSS que mensualmente van a recibir su pago de la pensión en todo el año entrante son los que se encuentren en alguna de las siguientes ocho pensiones:

Cesantía por Edad Avanzada y Vejez (CEA y VE). Orfandad. Incapacidad permanente. Viudez. Invalidez. Retiro. IMSS-ISSSTE. Ascendientes.

Nota relacionada: ¿Estás en la Lista? Estos Adultos Mayores No Cobrarán Aumento de Pensión Bienestar 2026 por Baja

Video: Exigen Jubilados del IMSS Devolución de Ahorros en Afores por Cesantia y Vejez

Calendario anual de pagos Pensión IMSS 2026: Días de depósito por mes

Si aún no sabes cuándo pagan la Pensión IMSS, a continuación te dejamos la lista de fechas en que los jubilados van a poder cobrar su dinero en todo el 2026:

Primer pago: Viernes 2 de enero 2026.

Segundo pago: Martes 3 de febrero 2026.

Tercer pago: Lunes 2 de marzo 2026.

Cuarto pago: Miércoles 1 de abril 2026.

Quinto pago Lunes 4 de mayo 2026.

Sexto pago: Lunes 1 de junio 2026.

Séptimo pago: Miércoles 1 de julio 2026.

Octavo pago: Lunes 3 de agosto 2026.

Noveno pago: Martes 1 de septiembre 2026.

Décimo pago: Jueves 1 de octubre 2026.

Undécimo pago: Lunes 2 de noviembre 2026.

Doceavo pago: Martes 1 de diciembre 2026.

Nota relacionada: Bajas en Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: ¿Quiénes Dejarán de Recibir Apoyo en 2026?

Ahora que ya se sabe cuándo depositan la Pensión del IMSS en todo el 2026, los adultos mayores y jubilado del Seguro Social pueden guardar este calendario de pagos, para que no se les olvide checar el día en que les va a caer el dinero que les corresponde.

Historias recomendadas: