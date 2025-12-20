Calendario Anual Pensión IMSS Adultos Mayores 2026: Días Oficiales de Pago por Mes a Jubilados
Andrés Olmos N+
Checa todas las fechas exactas en que los jubilados del IMSS van a cobrar el pago de su pensión en enero y en todo el año 2026
Recién se dio a conocer el calendario de pagos anual de la Pensión IMSS para adultos mayores en 2026, por tal motivo acá te decimos qué días van a recibir su dinero los jubilados del Instituto Mexicano Seguro Social en enero y durante todo el año, ya sea para quienes están bajo el régimen de la Ley 1973 o la Ley 1997.
Luego de que se diera a conocer un aumento al salario mínimo, en una nota ya te contamos cuánto subirá el pago de la Pensión IMSS en enero 2026 y cuándo cae el primer depósito del año. Además, también te mostramos cómo puedes jubilarte con un ingreso mensual de 50 mil pesos.
¿Qué adultos mayores reciben pago de Pensión IMSS en 2026?
Los pensionados y jubilados del IMSS que mensualmente van a recibir su pago de la pensión en todo el año entrante son los que se encuentren en alguna de las siguientes ocho pensiones:
- Cesantía por Edad Avanzada y Vejez (CEA y VE).
- Orfandad.
- Incapacidad permanente.
- Viudez.
- Invalidez.
- Retiro.
- IMSS-ISSSTE.
- Ascendientes.
Calendario anual de pagos Pensión IMSS 2026: Días de depósito por mes
Si aún no sabes cuándo pagan la Pensión IMSS, a continuación te dejamos la lista de fechas en que los jubilados van a poder cobrar su dinero en todo el 2026:
- Primer pago: Viernes 2 de enero 2026.
- Segundo pago: Martes 3 de febrero 2026.
- Tercer pago: Lunes 2 de marzo 2026.
- Cuarto pago: Miércoles 1 de abril 2026.
- Quinto pago Lunes 4 de mayo 2026.
- Sexto pago: Lunes 1 de junio 2026.
- Séptimo pago: Miércoles 1 de julio 2026.
- Octavo pago: Lunes 3 de agosto 2026.
- Noveno pago: Martes 1 de septiembre 2026.
- Décimo pago: Jueves 1 de octubre 2026.
- Undécimo pago: Lunes 2 de noviembre 2026.
- Doceavo pago: Martes 1 de diciembre 2026.
Ahora que ya se sabe cuándo depositan la Pensión del IMSS en todo el 2026, los adultos mayores y jubilado del Seguro Social pueden guardar este calendario de pagos, para que no se les olvide checar el día en que les va a caer el dinero que les corresponde.
