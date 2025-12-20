Pensión IMSS 2026: ¿Cómo Jubilarte y Obtener 50 Mil Pesos Mensuales?

Si estás cerca de la jubilación con la Pensión IMSS y quieres retirarte con un monto, te explicamos qué es lo que debes tomar en cuenta y algunas opciones que tienes para obtener 50 mil pesos mensuales en 2026.

Previamente, te hemos dado a conocer las fechas de pago de la Pensión IMSS para el próximo mes, así como cuál es el monto garantizado para este año y la forma en la que se calcula.

¿Qué debes tomar en cuenta para obtener una Pensión IMSS de 50 mil pesos en 2026?

Lo primero que debes realizar si es que te encuentras cerca de la jubilación es que, si no conoces cuánto dinero obtendrías, si decides pensionarte, puedes realizar un cálculo personalizado; sin embargo, debes tomar en cuenta estos datos:

Número de semanas cotizadas ante el IMSS Promedio salarial de tus últimos cinco años cotizados ante el IMSS

Posteriormente, para retirarte con una cantidad alta como pensión, verifica cumplir con:

Haber comenzado a cotizar antes de julio de 1997

Contar con más de mil semanas cotizadas

Tener un salario alto en los últimos cinco años

¿Cómo aplicar la Modalidad 40 para aumentar tu Pensión IMSS?

La Modalidad 40 es un esquema que permite a extrabajadores seguir cotizando de forma voluntaria con el objetivo de mejorar su pensión.

Está disponible para personas que ya no están registradas en el régimen obligatorio, pero que desean seguir sumando semanas de cotización o incrementar su salario base, lo cual impacta directamente en el cálculo de su pensión.

Al inscribirte a la Modalidad 40 tienes la oportunidad de obtener una pensión de hasta más de 50 mil pesos, al mejorar tu promedio salarial y tu número de semanas cotizadas.

Historias recomendadas:

Conductores Pagarán 100% de Impuesto a Gasolina en Navidad; Hacienda Quita Estímulo a la Magna

INFONAVIT 2026 Para Jóvenes de 20 a 35 Años: Así Puedes Obtener una Casa Nueva

DMZ