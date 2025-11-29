Pensión IMSS Ley 73: ¿Cuál es el Monto Exacto Garantizado en Diciembre 2025 y Quiénes lo Cobran?

Se acerca el pago de diciembre 2025 de la pensión IMSS Ley 73 y 97, de acuerdo con el régimen con el que hayan comenzado a cotizar como trabajadores. La cantidad depositada a cada persona cambia, según la cantidad que hayan juntado o sus últimos salarios antes del retiro; sin embargo, hay una cifra mínima garantizada y aquí te decimos el monto exacto para diciembre 2025.

Pero antes, te recordamos que en N+ te hemos dado a conocer cuáles son las fechas de pago, tanto del aguinaldo para pensionados, como el día de depósito de la última pensión correspondiente al 2025.

Video: Que Hacer si me Llego Incompleta la Pensión del IMSS

¿Qué es pensión mínima garantizada del IMSS?

De acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1973, en su artículo 168, la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100 por ciento del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.

La norma señala, además, que el monto determinado según lo indica el artículo, servirá de base para

calcular las pensiones que se deriven de la muerte tanto del pensionado, como del asegurado, al igual que para fijar la cuantía de aguinaldo anual.

La pensión mínima garantizada es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados. Dicho monto es actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Nota relacionada: Aumento Pensión Bienestar 2026: ¿Cuánto Puede Subir Apoyo para Hombres, Mujeres y Discapacidad?

¿Cuál es el monto exacto de pago garantizado de la Pensión IMSS?

Como la pensión mínima garantizada es de un salario mínimo diario, que en 2025 es de $278.80, la pensión mínima garantizada sería de $8,480 pesos mensuales, pero se debe sumar el aumento del 11%, por decreto presidencial, que da un total de $9,412.98 pesos.

Para diciembre 2025, esa sería la cantidad mínima garantizada y se espera el aumento de 2026, conforme al incremento del salario mínimo.

El ajuste definitivo de la Pensión IMSS depende de dos datos oficiales: la cifra de inflación y el nuevo salario mínimo diario. Estas cifras se darán a conocer en las primeras semanas de 2026.

Video: ¿Se Puede Reclamar la Pensión del IMSS si no me Casé?

¿Quiénes cobran el monto mínimo garantizado de la pensión IMSS en diciembre 2025?

Tienen derecho a la pensión mínima garantizada del IMSS los trabajadores jubilados que cumplen con los requisitos de edad y semanas de cotización establecidos por la Ley 73 o 97, pero cuyos fondos no son suficientes para obtener una pensión superior.

Los requisitos son:

Tener al menos 60 años para pensión por Cesantía en Edad Avanzada, o 65 años para pensión por Vejez.

Cumplir con el mínimo de semanas cotizadas requerido según el régimen.

Monto insuficiente

Historias recomendadas:

DMZ