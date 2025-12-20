INFONAVIT 2026 Para Jóvenes de 20 a 35 Años: Así Puedes Obtener una Casa Nueva

Durante los últimos años, adquirir una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos para las y los jóvenes en México. El aumento en los precios de las casas, los salarios que no siempre crecen al mismo ritmo que la inflación, la falta de ahorro inicial y la inestabilidad laboral han complicado que muchas personas puedan independizarse o dejar de rentar.

Para quienes tienen entre 20 y 35 años, el sueño de comprar una casa propia suele verse lejano, aun cuando cuentan con empleo formal.

Infonavit Cambia sus Requisitos para Comprar Vivienda, ¿Los Cumples?

A este panorama se suma que los créditos tradicionales suelen tener mensualidades elevadas o requisitos difíciles de cumplir para quienes apenas comienzan su vida laboral. Por ello, contar con opciones de financiamiento diseñadas específicamente para la juventud se vuelve clave para reducir la brecha de acceso a la vivienda y fomentar el bienestar a largo plazo.

En este contexto, el INFONAVIT ha lanzado Programa de Vivienda para el Bienestar, que incluye el objetivo de apoyar a jóvenes trabajadores que desean dar el paso hacia su primer hogar.

¿Qué es el crédito INFONAVIT para jóvenes?

Se trata de un crédito justo y accesible que permite comprar una vivienda nueva, con mensualidades acordes al ingreso de las y los jóvenes. El objetivo es facilitar el acceso a una casa propia sin comprometer la estabilidad financiera.

El programa está enfocado en jóvenes de 20 a 35 años que cuenten con empleo formal y que busquen adquirir su primera vivienda, brindándoles una alternativa real frente a un mercado inmobiliario cada vez más costoso.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a este crédito del INFONAVIT solo necesitas cumplir con lo siguiente:

Contar con al menos 6 meses de antigüedad laboral.

Tener un ingreso mensual de entre 8 mil 400 y 16 mil 900 pesos.

No contar con otro crédito activo del INFONAVIT.

Si cumples con estos requisitos, puedes iniciar tu registro y conocer más detalles del programa en los siguientes enlaces:

https://bit.ly/3KYkutv

https://bit.ly/497qJEs

