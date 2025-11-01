INFONAVIT 2025: Elimina Puntos en Este Crédito; Obtén 600 Mil Pesos con Solo 6 Meses de Trabajo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la eliminación del sistema de puntos como requisito para acceder a uno de sus créditos hipotecarios, permitiendo que los trabajadores con apenas seis meses de antigüedad laboral puedan solicitarlo.

Esta medida forma parte del programa “Vivienda para el Bienestar”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes y trabajadores de bajos ingresos.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que es crucial que todos los derechohabientes que cumplen los requisitos sepan que tienen acceso al programa.

Cabe destacar, que el sistema de puntos se había convertido en una barrera para muchas familias, ya que antes era necesario alcanzar al menos 1,080 puntos para obtener un crédito. Este requisito dejaba fuera a miles de trabajadores, sobre todo a quienes recién inician su vida laboral.

🏡 ¡El programa de Vivienda para el Bienestar ya es una realidad!



Nuestro director general, @OctavioRomero_O, te invita a conocer las viviendas disponibles de este programa, impulsado por la Presidenta @Claudiashein.



Checa los desarrollos en este video, ponle pausa en el estado… pic.twitter.com/9VBrmphaKJ — Infonavit (@Infonavit) October 15, 2025

Requisitos para pedir el crédito

Con la nueva política, el Infonavit simplificó los requisitos. A partir de ahora, los solicitantes solo deberán:

Tener un empleo formal.

Percibir entre uno y dos salarios mínimos.

No contar con vivienda propia.

Ser derechohabiente

Además, bastará con tener seis meses de antigüedad laboral para iniciar el trámite. Los créditos podrán pagarse en plazos de hasta 30 años, con montos promedio de 600 mil pesos.

“Olvídense ya de los 1,080 puntos, de sumar y del buró de crédito, todo eso queda atrás”, destacó Romero Oropeza al presentar el nuevo esquema.

Para más información, los interesados pueden acudir a los centros de servicio del Infonavit en todo el país.

