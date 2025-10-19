El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece distintas opciones de financiamiento para adquirir o mejorar una vivienda.

Entre ellas, existe el programa Mejoravit que no requiere de puntos base para precalificar, ya que no se trata de un crédito hipotecario, sino de un préstamo destinado a reparar, ampliar o mejorar tu hogar, sin comprometer su estructura.

¿Por qué Mejoravit no requiere puntos?

A diferencia de los créditos tradicionales para comprar casa, este financiamiento no utiliza la vivienda como garantía hipotecaria. En su lugar, el respaldo del préstamo es el saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda, lo que facilita el acceso al crédito y permite a más trabajadores realizar mejoras en su hogar.

Características principales del crédito Infonavit para mejoras

-Monto del crédito: Desde $10,318.37 hasta $163,030.21, sin exceder el 90% del saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda.

-Tasa de interés: 10% anual fija para montos de hasta $41,273.47 (plazo de 1 a 5 años).

-11% anual fija para montos mayores (plazo de 1 a 10 años).

-Tipo de crédito: Individual.

-Edad máxima: La suma de tu edad y el plazo del crédito no debe exceder:

70 años para hombres.

75 años para mujeres.

-Propiedad: La vivienda debe estar a nombre tuyo o de un familiar directo (cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos o suegros).

-Uso del inmueble: Debes habitar la vivienda que será objeto de las reparaciones o mejoras.

-Regularización: Puedes destinar hasta 30% del crédito a cubrir gastos notariales si deseas regularizar la situación jurídica de tu propiedad.

¿Tienes reparaciones o mejoras pendientes en casa? 🛠️ Con el crédito Mejoravit solo para ti, el dinero llega completo a tu cuenta y sin intermediarios.



¡Recibe hasta 163 mil pesos! Tú eliges los materiales, contratas a quien quieras y mejoras tu hogar a tu manera.



Ingresa a Mi… pic.twitter.com/hCsAXQzpxQ — Infonavit (@Infonavit) October 8, 2025

¿Cuáles son los requisitos para acceder al crédito?

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y contar con biometría actualizada.

Autorizar la consulta al Buró de Crédito.

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Una alternativa práctica para mejorar tu hogar

