INFONAVIT 2026: ¿Cómo Sacar mi Dinero de la Subcuenta de Vivienda sin Comprar una Casa?

En caso de que no lo sepas, la cuenta de ahorro del INFONAVIT es un derecho de las personas que laboran con un contrato en México.

Y si hay algo que definitivamente muchos no saben es que el dinero que se acumula en este fondo no solo sirve para la adquisición de una casa o un departamento, pues existe una vía legal para obtener estos recursos de la subcuenta de vivienda sin la necesidad de un crédito hipotecario.

El instituto permite el acceso a este capital bajo condiciones y restricciones que en N+ te explicamos a continuación.

¿En qué casos se puede hacer el retiro de fondos de la subcuenta de vivienda sin comprar una casa?

Es importante destacar, que el dinero para la vivienda está bajo la administración de una Afore. En ese sentido, el retiro de estos fondos puede ser la jubilación, la incapacidad permanente o el fallecimiento del titular.

También existen otras circunstancias de carácter extraordinario que permiten el trámite. El trabajador necesita una antigüedad en el empleo y la ausencia de un préstamo con el instituto en el periodo actual.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el capital de la subcuenta de vivienda sin comprar una casa?

Te explicamos, los patrones depositan el cinco por ciento del salario en la subcuenta de vivienda. Por lo que el proceso para recuperar este dinero inicia con el conocimiento del saldo total de la cuenta ya que los criterios para la entrega del efectivo son los siguientes:

El titular no debe tener un crédito en curso con el instituto.

La persona debe contar con cincuenta años de edad o más.

El trabajador requiere un año sin empleo bajo contrato. Este punto no aplica ante una incapacidad permanente.

Es necesaria la resolución de pensión que entrega el IMSS por vejez, cesantía, invalidez o incapacidad.

En jubilaciones por planes privados, se requiere una resolución de la Comisión de Inconformidades del Infonavit o un laudo a favor del interesado.

¿Cuál es la diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 para disponer del dinero de subcuenta de vivienda sin comprar una casa?

La forma en la que el instituto entrega el dinero depende del régimen del Seguro Social del trabajador. Es decir, esta norma se define por la fecha de inicio de las aportaciones al instituto.

Conviene subrayar que si la persona inició sus labores antes del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, pertenece a la Ley 73. Bajo este esquema, si el titular no cuenta con empleo actual, recibe sus recursos en una sola exhibición. La devolución se puede solicitar tanto en el Infonavit como en la Afore.

Por el contrario, si el trabajador comenzó su vida laboral después del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, le corresponde la Ley 97. En este caso, el capital de la subcuenta de vivienda pasa a la cuenta de la Afore. Esos fondos se suman al monto que define la pensión de cada mes. Quienes trabajaron en ambos periodos tienen la opción de elegir entre los dos regímenes.

¿Cuál es el procedimiento para sacar el dinero del Infonavit sin comprar una casa?

Dicho lo anterior, el trámite se realiza a través del portal de internet en la sección Mi Cuenta Infonavit. El sistema solicita documentos que varían según el régimen de cada persona.

Por ejemplo, en caso de muerte del titular, los beneficiarios pueden reclamar el saldo. Si el ahorro pertenece al periodo setenta y dos-noventa y dos, se requiere un laudo o sentencia de un tribunal. Para los fondos de los periodos noventa y dos y noventa y siete, basta con el reconocimiento ante el Seguro Social.

De esta manera, si no existe un dictamen de pensión del fallecido, el beneficiario presenta una resolución de los tribunales en materia laboral. Por ello, el acceso a estos recursos garantiza que el ahorro de los años de trabajo llegue a las manos del titular o sus familiares.

En resumen, la subcuenta de vivienda se puede usar en caso de que no hayas utilizado el dinero para la compra de una casa, simplemente cumpliendo los requisitos mencionados.

