Cartilla Militar Obligatoria 2026: Lista de Escuelas y Universidades que Piden el Documento

A partir de 2026, los jóvenes mexicanos que alcancen la mayoría de edad deberán cumplir de manera obligatoria con el Servicio Militar Nacional. Así lo confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al detallar una serie de ajustes a esta obligación ciudadana que culmina con la obtención de la Cartilla Militar, un documento oficial que tendrá mayor peso en trámites educativos y laborales.

La dependencia explicó que estas modificaciones buscan modernizar el proceso y facilitar su cumplimiento, sin dejar de lado el valor cívico y formativo que representa.

Crece interés de Mujeres en Participar en el Servicio Militar Nacional

¿Qué cambios tendrá el Servicio Militar Nacional en 2026?

Entre las principales novedades anunciadas por la Sedena se encuentran:

• El Servicio Militar será obligatorio para todos los jóvenes que cumplan 18 años.

• Se extiende una invitación a las mujeres para que también realicen este servicio.

• El proceso se podrá completar en únicamente 13 sesiones, realizadas los sábados, lo que reduce significativamente el tiempo requerido.

Además de acreditar el cumplimiento del Servicio Militar, la Cartilla Militar funciona como identificación oficial y es requerida para diversos trámites.

Nota relacionada: ¿Qué Pasa si no Saco mi Cartilla Militar en México? Estas Son las Consecuencias de No Liberarla

Escuelas y universidades que exigirán Cartilla Militar

Con la obligatoriedad del Servicio Militar, varias instituciones educativas del ámbito militar solicitarán la Cartilla Militar como requisito indispensable de ingreso, entre ellas:

Escuela Militar de Medicina

Escuela Militar de Ingeniería

Escuela Militar de Odontología

Escuela Militar de Enfermería

Escuela Militar de Transmisiones

Escuela Militar de Oficiales de Sanidad

Escuela Militar de Graduados de Sanidad

Escuela Militar de Clases de Sanidad

Escuela Militar de Materiales de Guerra

Escuela Militar de Clases de Transmisiones

Escuela Militar de Aviación

Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento

Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea

Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea

Colegio de Defensa Nacional

Escuela Superior de Guerra

Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea

Centro de Liderazgo Militar

Heroico Colegio Militar

Colegio del Aire

Para quienes tienen entre sus planes desarrollar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas, cumplir con el Servicio Militar y obtener la Cartilla será un paso indispensable a partir de 2026.

Historias recomendadas: