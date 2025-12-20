Cartilla Militar Obligatoria 2026: Lista de Escuelas y Universidades que Piden el Documento
La Sedena anunció que a partir de 2026 el Servicio Militar Nacional será obligatorio para quienes cumplan 18 años y se pedirá para ingresar a escuelas castrenses.
A partir de 2026, los jóvenes mexicanos que alcancen la mayoría de edad deberán cumplir de manera obligatoria con el Servicio Militar Nacional. Así lo confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al detallar una serie de ajustes a esta obligación ciudadana que culmina con la obtención de la Cartilla Militar, un documento oficial que tendrá mayor peso en trámites educativos y laborales.
La dependencia explicó que estas modificaciones buscan modernizar el proceso y facilitar su cumplimiento, sin dejar de lado el valor cívico y formativo que representa.
¿Qué cambios tendrá el Servicio Militar Nacional en 2026?
Entre las principales novedades anunciadas por la Sedena se encuentran:
• El Servicio Militar será obligatorio para todos los jóvenes que cumplan 18 años.
• Se extiende una invitación a las mujeres para que también realicen este servicio.
• El proceso se podrá completar en únicamente 13 sesiones, realizadas los sábados, lo que reduce significativamente el tiempo requerido.
Además de acreditar el cumplimiento del Servicio Militar, la Cartilla Militar funciona como identificación oficial y es requerida para diversos trámites.
Escuelas y universidades que exigirán Cartilla Militar
Con la obligatoriedad del Servicio Militar, varias instituciones educativas del ámbito militar solicitarán la Cartilla Militar como requisito indispensable de ingreso, entre ellas:
- Escuela Militar de Medicina
- Escuela Militar de Ingeniería
- Escuela Militar de Odontología
- Escuela Militar de Enfermería
- Escuela Militar de Transmisiones
- Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
- Escuela Militar de Graduados de Sanidad
- Escuela Militar de Clases de Sanidad
- Escuela Militar de Materiales de Guerra
- Escuela Militar de Clases de Transmisiones
- Escuela Militar de Aviación
- Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
- Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
- Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
- Colegio de Defensa Nacional
- Escuela Superior de Guerra
- Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea
- Centro de Liderazgo Militar
- Heroico Colegio Militar
- Colegio del Aire
Para quienes tienen entre sus planes desarrollar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas, cumplir con el Servicio Militar y obtener la Cartilla será un paso indispensable a partir de 2026.
