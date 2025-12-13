¿Cuándo Cae el Pago de la Pensión IMSS Enero 2026? Ésta es la Fecha Exacta

A unas semanas que termine el año, ya se ha dado a conocer la fecha exacta en la que se realizará el pago de la Pensión IMSS de enero 2026. Si te preguntas cuándo será, en N+ te damos a conocer toda la información.

Te recordamos, que este depósito para personas jubiladas tendrá un cambio en el 2026, a partir del aumento al salario mínimo.

¿Cuánto es de la pensión garantizada del IMSS?

La pensión mínima garantizada es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados. Dicho monto es actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1973, en su artículo 168, la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100 por ciento del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.

Para este 2025, la pensión mínima garantizada es de un salario mínimo diario, que en 2025 es de $278.80, pero se debe sumar un aumento del 11%, por decreto presidencial, que da un total de $9,412.98 pesos.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de enero 2026?

El IMSS dio a conocer, a través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, las fechas exactas de la dispersión de pensiones.

Para el primer mes del año, este pago se realizará el viernes 2 de enero 2026. Esto se debe a que el día 1 es un día festivo oficial, por lo que se recorre el depósito.

Los pensionados que reciben su pago de pensión a través del IMSS, cobrarán mensualmente, el primer día hábil de cada mes, señala el instituto.

