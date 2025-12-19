Conductores Pagarán 100% de Impuesto a Gasolina en Navidad; Hacienda Quita Estímulo a la Magna

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminó de forma oficial una semana más el estímulo fiscal aplicable al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la gasolina Magna, la más vendida en México.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes, la medida surtirá efecto a partir de este sábado 20 y se extenderá hasta el próximo viernes 26 de diciembre de 2025, en la trigésima sexta semana consecutiva sin estímulos.

Con esta medida, los automovilistas pagarán durante la cuarta semana de diciembre de 2025 la cuota de 6.45 pesos correspondiente al IEPS aplicable a la gasolina regular por cada litro que compren en las diferentes estaciones de servicio del país.

La gasolina Premium, mayor o igual a 91 octanos, y el diésel, el combustible más usado por los transportistas de México, también tienen un porcentaje de estímulo fiscal igual a 0%.

Combustible Porcentaje estimado Gasolina menor a 91 octanos (Magna) 0.00% Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles (Premium) 0.00% Diésel 0.00%



¿En cuánto se vende el litro de gasolina en México?

Con corte a las 19:00 horas de este viernes 19 de diciembre de 2025, la gasolina regular se vende a nivel nacional a un precio promedio de 23.62 pesos por litro, de acuerdo con datos de la consultora energética PetroIntelligence.

En tanto que la gasolina Premium se vende en un promedio de 25.79 pesos por litro y el diésel en 26.44 pesos por litro.

