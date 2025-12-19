Condenan a Implicado en Tráfico de Drogas en Jets Privados de México a EUA, ¿Quién Es?

Luego de un juicio que duró una semana, un jurado federal en Chicago condenó a David Berger por lavado de dinero de una organización de tráfico de drogas con sede en México, pero, ¿quién es y por qué su participación era clave?

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso de 41 años de edad fue declarado culpable de los tres cargos en su contra, incluidos:

Dos cargos de lavado de dinero

Uno de estructuración ilegal de transacciones financieras

Las condenas se castigan con hasta 20 años de prisión federal

No obstante, se dio a conocer que el juez federal Jorge L. Alonso fijó la sentencia de David Berger para el 12 de mayo de 2026, cuando se conocerá el tiempo que pasará en prisión.

¿Quién es David Berger y para qué organización criminal trabajaba?

Durante el juicio revelaron diversas pruebas, entre ellas, que en el periodo de 2018 y 2021, la organización mexicana de narcotráfico liderada por Oswaldo Espinosa, transportó cocaína en cantidades mayoristas desde México para venderla en varias ciudades de Estados Unidos incluida Chicago.

Los miembros de la organización identificada por las autoridades como Espinosa DTO (siglas en inglés de Espinosa Drug Trafficking Organization), transportaron entonces millones de dólares en ingresos de drogas a la frontera estadounidense y a México.

Una de las formas en que transportaban el dinero era en jets privados, que eran reservados y pagados en su nombre por intermediarios, incluido Berger

Entonces, Berger recibió más de 300 mil dólares en efectivo por drogas de la organización para pagar las reservas y cubrir sus honorarios.

Berger depositó los ingresos en cajeros automáticos de formas destinadas a evitar los requisitos federales de declaración monetaria.

¿Quién es Oswaldo Espinosa?

Oswaldo Espinosa de 40 años de edad también es conocido como “Ozzy”, “Gordo” o “Yoggi”, es considerado una pieza clave para enfrentar el narcotráfico en EUA.

Este sujeto fue visto por última vez en Minatitlán, Veracruz y aparece en la lista de los más buscados por la DEA por las siguientes violaciones federales:

Conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína

Posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína

Lavado de dinero

