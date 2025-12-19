¿Qué Pasó en Torre Manacar Hoy? Mujer Muere Durante Clase de Natación en Gimnasio

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró en la Torre Manacar, ubicada en la alcaldía Benito Juárez luego del reporte de una mujer sin vida en la alberca de un gimnasio; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, la víctima fue hallada inconsciente en la alberca, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Una vez que llegaron al sitio en una plaza comercial de la colonia Insurgentes Mixcoac, de inmediato le brindaron los primeros auxilios a la víctima de entre 40 a 45 años de edad, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Qué pasó con la mujer en el gimnasio de Torre Manacar?

Luego de confirmar el deceso, la zona fue asegurada para comenzar con las primeras investigaciones, así como para el levantamiento del cuerpo a cargo del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Las instalaciones fueron cerradas a los usuarios mientras se realizan las indagatorias correspondientes. Hasta el momento se desconoce exactamente qué ocurrió, no obstante la primera línea de investigación es que la víctima perdió la vida a causa de un atragantamiento.

Sin embargo, serán los análisis correspondientes los que determinen cómo ocurrió el fallecimiento de la mujer mientras tomaba una clase de natación en un gimnasio de Torre Manacar.

