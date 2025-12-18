Sujetos Arrojan Explosivo e Incendian Hotel en Cuautla, Morelos; Una Pareja Murió

Una pareja murió durante un incendio en el Hotel Madero, luego de que sujetos presuntamente arrojaron un artefacto explosivo que provocó la emergencia en Cuautla, Morelos; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el inmueble localizado en la calle Gustavo A. Madero de la colonia Francisco I. Madero, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por la presencia de fuego en el edificio.

Al llegar, los bomberos y elementos de la Policía Municipal comenzaron con las maniobras para ayudar a empleados y clientes que salían en pánico. Asimismo, se encargaron de sofocar las llamas para evitar que se extendieran a las viviendas aledañas.

¿Cómo ocurrió el incendio en el hotel de Cuautla, Morelos?

Durante las labores, los bomberos pusieron a salvo a una mujer que presentó severas quemaduras en su cuerpo, por lo que de inmediato le brindaron los primeros auxilios y la llevaron a un hospital cercano para atenderla de manera especializada.

Luego se informó que, a pesar de los esfuerzos médicos, la mujer perdió la vida.

En tanto, mientras llevaban a cabo las maniobras en el hotel para hacer la remoción y enfriamiento de escombros, localizaron el cuerpo calcinado de un hombre; se desconoce la identidad de las víctimas.

La zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y determinar cómo ocurrieron los hechos en los primeros minutos de este jueves, así como el móvil del ataque.

Los testigos refirieron que la jornada transcurría de manera normal, hasta que dos sujetos en motocicleta irrumpieron el hotel y arrojaron el explosivo, lo que inició con el fuego. No hay personas detenidas.

