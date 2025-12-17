"Se Cayó de la Cama": Bebé Muere Mientras Convivía con su Padrastro en Jalisco; Lo Detienen

Una bebé de un año y tres meses de edad murió mientras se encontraba conviviendo con su padrastro en una vivienda de Tlaquepaque, Jalisco; autoridades investigan como feminicidio.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, Alberto Martín “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de feminicidio en agravio de la menor de edad.

Permanecerá en prisión mientras las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado continúan para obtener una sentencia

Asimismo, indicaron que la intervención oportuna de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, permitió la rápida acción para investigar los actos que vulneran gravemente la integridad y vida de la infancia.

¿Cómo ocurrió la muerte de la bebé al cuidado por su padrastro?

Según las investigaciones, el pasado 29 de noviembre el presunto agresor se encontraba conviviendo con la víctima en su domicilio, en la colonia Loma Linda, en Tlaquepaque, cuando la madre de la niña escuchó un golpe.

La mujer relató que su pareja presuntamente le comentó que la menor de edad "se cayó de la cama". Sin embargo, durante la madrugada la menor comenzó a manifestar malestar físico, por lo que de inmediato la llevaron a una clínica del IMSS.

Horas más tarde se informó de su deceso.

No obstante, el personal de salud detectó múltiples lesiones que eran compatibles con síndrome de maltrato infantil. Cuando se levantó la denuncia correspondiente, el Agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación recabando los datos de prueba necesarios para identificar a Alberto Martín “N” como presunto responsable, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

El pasado 2 de diciembre, en un operativo de seguridad lograron su detención y fue presentado ante la autoridad correspondiente, donde posteriormente fue imputado y posteriormente vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Además, le dictaron como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término de un año, garantizando así la continuidad del proceso en espera de una sentencia ejemplar.

