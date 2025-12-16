Abandonan a Adulta Mayor en Silla de Ruedas en Carretera de Matamoros, Tamaulipas

Una adulta mayor de en silla de ruedas fue abandonada en inmediaciones de la carretera a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas; las autoridades ya investigan el caso.

Según los primeros reportes, la mujer de aproximadamente 90 años de edad estaba sola a la altura del kilómetro 15 de la vialidad. Los testigos refirieron a medios locales que la adulta mayor llevaba varias horas en el lugar.

Por lo que al notar que no era atendida por alguna persona, de inmediato pidieron ayuda a los servicios de emergencia, debido a que el clima era muy frío y estaba indefensa.

Los primeros respondientes fueron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención médica de emergencia y la trasladaron a un hospital para valorar a fondo su estado de salud, debido a que por su edad, puede presentar complicaciones graves.

¿Quiénes abandonaron a la adulta mayor en la carretera de Matamoros?

A través de redes sociales mostraron imágenes de la mujer de la tercera edad, quien vestía un pants negro, sudadera color lila y calcetas amarillas; parece tener alguna discapacidad. Hasta el momento se desconoce la identidad de la adulta mayor.

Los habitantes de la comunidad aseguran que no saben quién o quiénes la dejaron en ese lugar en situación vulnerable. No obstante, las autoridades del municipio ya investigan el caso para identificar a las personas responsables.

¿Cuál es el castigo por abandonar a un adulto mayor?

El abandono de una persona adulta mayor es un delito que se persigue de oficio en Tamaulipas, esto quiere decir que las autoridades comienzan la investigación aunque la víctima no haya hecho la denuncia.

Según el artículo 362 del Código Penal de Tamaulipas, las penas para quien abandone a un adulto mayor teniendo la obligación de cuidarlo son de 6 meses a 3 años de prisión. También una multa de 180 a 360 días de salario.

Pero si hay agravantes, o sea, que el abandono resulte en lesiones graves o el fallecimiento de la persona, las penas se incrementan, pudiendo procesarse bajo el delito de homicidio o lesiones por omisión.

