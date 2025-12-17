¿Quiénes son ‘Los Negros’ y Cómo Extorsionan a Transportistas en Paradero Indios Verdes de CDMX?

Las autoridades informaron la detención de tres presuntos integrantes de ‘Los Negros', dedicados a las extorsiones a transportistas del paradero Indios Verdes. ¿Cómo se conforma esta célula delictiva y qué se sabe de ellos? Estos son los detalles.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, fue gracias a los trabajos de investigación derivados de diversas denuncias, los que permitieron la captura de tres personas relacionadas con hechos delictivos en inmediaciones del CETRAM Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las personas sospechosas fueron identificadas como:

Jazmín “N”, alias “La Cachetes”

Iraís “N”, alias “La Güera”

Sergio Iván “N”, alias “El Risas”

Las tres personas ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía CDMX para continuar con las investigaciones y seguir atendiendo las denuncias ciudadanas.

¿Cómo operan ‘Los Negros’ en el paradero de Indios Verdes?

Estas detenciones son clave para darle un duro golpe al grupo delincuencial que opera principalmente en el paradero de Indios Verdes. Según las indagatorias, los presuntos integrantes de ‘Los Negros' son una célula delictiva local que amenaza a los conductores de camiones que salen de este rumbo con destino al Estado de México.

En las denuncias se refiere que los sospechosos amedrentan a los conductores de transporte público para que entreguen cuotas diarias o semanales (según la ruta) a cambio de no hacerles daño a ellos o a sus unidades.

‘Los Negros’ se hacen pasar por comerciantes con la finalidad de vigilar a detalle a los operadores y al mismo tiempo evitar que otras células delictivas trataran de realizar el mismo delito en la zona. En el caso de los tres detenidos mencionados, tenían un puesto de venta de flores en las inmediaciones del paradero.

Piden cuota para evitar asalto a pasaje

Ahora bien, la célula delictiva ‘Los Negros’ no solo opera en Indios Verdes, ya que hay denuncias de extorsiones a unos cuantos kilómetros de distancia, es decir, en el paradero de Martín Carrera; ambos lugares de operación están cerca de las instalaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En el paradero de Martín Carrera operan de la misma manera, solo que en este caso también exigen “la cuota” para no asaltar al pasaje que lleven en los camiones que se dirigen al Edomex.

Otras detenciones clave de presuntos integrantes de ‘Los Negros’ ocurrieron el 19 de noviembre, cuando elementos de la SSC detuvieron a:

Mauricio Constantino “N”, alias “Karin”, de 34 años

Ramsés Ismael “N”, alias “El Ramas”, de 18 años

Edwin Armando “N”, de 18 años

Los tres sospechosos se encargaban de las extorsiones y el control territorial en Indios Verdes y Martín Carrera; ambos sitios son clave para la movilidad de miles de personas que se trasladan hacia la Ciudad de México provenientes de municipios como:

Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Tecámac

Coacalco

Tultitlán

