Así Fue el Ataque de las Fuerzas Aéreas de EUA contra Objetivos de ISIS en Siria | Video

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) difundió un video en el que se observa el despliegue de aviones de combate, helicópteros de ataque y otros sistemas militares como parte de una ofensiva a gran escala contra presuntos objetivos del grupo extremista Estado Islámico (ISIS).

De acuerdo con la información oficial, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo ataques coordinados contra más de 70 objetivos vinculados a ISIS, en respuesta a la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional del estado de Iowa.

El material audiovisual muestra distintas fases de la operación, desde el despegue de aeronaves hasta maniobras aéreas y ataques de precisión, lo que evidencia la magnitud del operativo militar.

¿Cuál es el objetivo del ataque contra el grupo extremista?

Las autoridades estadounidenses señalaron que la ofensiva tuvo como propósito debilitar la capacidad operativa del grupo extremista, afectar su infraestructura y evitar futuros ataques contra personal militar y objetivos estratégicos. Aunque no se detallaron públicamente las ubicaciones exactas de los bombardeos, el Pentágono indicó que se trató de sitios considerados clave para la planeación y ejecución de actividades terroristas.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

El Comando Central subrayó que la operación se realizó en coordinación con aliados regionales y bajo estrictos protocolos para reducir el riesgo de daños colaterales. Asimismo, reiteró que Estados Unidos mantiene su compromiso de combatir a organizaciones extremistas que representen una amenaza para la seguridad internacional.

La muerte de los dos guardias nacionales de Iowa fue calificada por autoridades estadounidenses como un acto inaceptable, lo que motivó una respuesta militar contundente. Funcionarios del Departamento de Defensa aseguraron que se continuará evaluando la situación en la región y que no se descartan nuevas acciones si persiste la amenaza.

Este nuevo despliegue militar ocurre en un contexto de tensión en Medio Oriente y otras regiones donde ISIS mantiene presencia, pese a los golpes recibidos en años recientes. Estados Unidos ha reiterado que su estrategia se centra en impedir la reorganización del grupo y proteger tanto a su personal como a sus aliados frente a posibles ataques.

