Donald Trump Anuncia Acuerdo con Más Farmacéuticas para Bajar Precio de Medicamentos

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció este 19 de diciembre de 2025 un acuerdo con farmacéuticas para reducir precios de medicamentos recetados para la ciudadanía estadounidense.

Durante un mensaje en la Casa Blanca, refirió que nueve compañías farmacéuticas más aceptaron la iniciativa de precios de medicamentos “Nación más favorecida”.

Con ello suman 14 de 17 compañías líderes más grandes del mundo que se suman al esquema, indicó.

Hasta el día de hoy, 14 de las 17 compañías farmacéuticas más grandes han acordado reducir drásticamente los precios de los medicamentos para sus pacientes estadounidenses (…) Esto representa, con diferencia, la mayor victoria en materia de asequibilidad para los pacientes en la historia de la atención médica estadounidense.

De acuerdo con Trump, las farmacéuticas acordaron ofrecer muchos de sus medicamentos estrella con grandes descuentos, de hasta 70%.

¿Qué compañías farmacéuticas se unieron al acuerdo?

Estas son las nueve fabricantes de medicinas que se sumaron al acuerdo para bajar el costo de fármacos que tratan numerosas enfermedades costosas y crónicas, entre ellas: diabetes tipo dos, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hepatitis B y C, Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y ciertos tipos de cáncer, entre otros:

Amgen Bristol Myers Squibb Boehringer Ingelheim Genentech Gilead Sciences GSK Merck Novartis Sanofi



Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb