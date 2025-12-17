Así Operan ‘Los Negros’, Extorsionadores que Amenazan a Choferes de Camiones en Indios Verdes

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció un nuevo golpe contra la extorsión: Detuvo a tres presuntos miembros del grupo delictivo Los Negros, acusados de amenazar y cobrar cuotas a choferes del transporte público en el paradero de Indios Verdes.

Aquí te contamos sobre la forma de operar de la banda delincuencial en esa zona de la alcaldía Gustavo A. Madero, de acuerdo con la información de las autoridades capitalinas.

¿Quiénes fueron detenidos?

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, reportó hoy la detención de Jazmín Amarantha “N”, de 33 años, alias La Cachetes; Iraís “N”, de 50 años, alias La Güera, y Sergio Iván “N”, de 30 años, alias El Risas.

En un comunicado, la instancia policial detalló que las tres personas fueron interceptadas al salir del paradero de Indios Verdes, en la avenida Insurgentes Norte, luego de que los agentes observaron que de manera inusual se acercaron a los conductores y recibieron dinero.

Al realizarles una revisión preventiva, les aseguraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los presuntos extorsionadores fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Presuntos extorsionadores detenidos en el paradero de Indios Verdes, GAM. Foto: X @PabloVazC

El modus operandi de la banda delictiva en Indios Verdes

De acuerdo con la información oficial, los sujetos presuntamente se dedicaban a extorsionar a operadores de camiones que salen del paradero de Indios Verdes, rumbo a distintos puntos del Estado de México, a quienes amenazaban con quemar las unidades y ser agredidos físicamente.

Los detenidos fingían ser comerciantes en dicho paradero: tenían un puesto de venta de flores para poder vigilar y amenazar a los choferes, así como evitar que otras células delictivas ingresaran al sitio para cometer el delito.

Los conductores del transporte público, en la colonia Residencial Zacatenco, señalaron que mediante amenazas, varias personas les cobraban cuotas diarias para no agredirlos físicamente y dejarlos trabajar.

