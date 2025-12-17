Caen Extorsionadores de ‘Los Negros’, Supuestos ‘Falsos Comerciantes’ en Paradero Indios Verdes

Autoridades de Ciudad de México detuvieron a tres presuntos extorsionadores, supuestos integrantes del grupo criminal Los Negros, quienes operaban en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde se hacían pasar como comerciantes.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señaló que los detenidos -identificados como Jazmín ‘N’, Iraís ‘N’ y Sergio Iván ‘N’- amenazaban a los conductores de camiones, que salen del paradero de Indios Verdes con destino a Estado de México, con causar daño a las unidades y a su vida, si no entregaban cuotas diarias.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación en atención a diversas denuncias, en el paradero de #IndiosVerdes en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Jazmín "N", Iraís "N" y Sergio Ivan "N", presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la… pic.twitter.com/tcrMpSX2HD — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 17, 2025

Así fue la detención de los 3 presuntos integrantes de Los Negros

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló, en un comunicado, que cuando policías de la Ciudad de México hacían sus recorridos de seguridad y vigilancia, en el paradero de Indios Verdes, se percataron que las tres personas se acercaban a los conductores, de forma inusual, y recibían dinero en efectivo, por lo que les dieron seguimiento.

De acuerdo con el informe oficial, Jazmín ‘N’, Iraís ‘N’ y Sergio Iván ‘N’ fueron arrestados en la Avenida Insurgentes Norte, al salir del paradero de Indios Verdes.

Durante la detención, los policías les decomisaron:

Dos teléfonos celulares.

Dinero en efectivo.

El material asegurado y los presuntos integrantes de Los Negros: dos mujeres de 50 y 33 años de edad, y el hombre, de 30 años, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Mapa del paradero de Indios Verdes

