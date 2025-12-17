Inicio Ciudad de México Caen Extorsionadores de ‘Los Negros’, Supuestos ‘Falsos Comerciantes’ en Paradero Indios Verdes

Caen Extorsionadores de ‘Los Negros’, Supuestos ‘Falsos Comerciantes’ en Paradero Indios Verdes

Los presuntos extorsionadores detenidos operaban en el paradero de Indios Verdes, en la GAM, CDMX

Extorsionadores detenidos integrantes de Los Negros

Foto: SSC

Autoridades de Ciudad de México detuvieron a tres presuntos extorsionadores, supuestos integrantes del grupo criminal Los Negros, quienes operaban en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde se hacían pasar como comerciantes.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señaló que los detenidos -identificados como Jazmín ‘N’, Iraís ‘N’ y Sergio Iván ‘N’- amenazaban a los conductores de camiones, que salen del paradero de Indios Verdes con destino a Estado de México, con causar daño a las unidades y a su vida, si no entregaban cuotas diarias.

Así fue la detención de los 3 presuntos integrantes de Los Negros

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló, en un comunicado, que cuando policías de la Ciudad de México hacían sus recorridos de seguridad y vigilancia, en el paradero de Indios Verdes, se percataron que las tres personas se acercaban a los conductores, de forma inusual, y recibían dinero en efectivo, por lo que les dieron seguimiento.

De acuerdo con el informe oficial, Jazmín ‘N’, Iraís ‘N’ y Sergio Iván ‘N’ fueron arrestados en la Avenida Insurgentes Norte, al salir del paradero de Indios Verdes.

Durante la detención, los policías les decomisaron:

  • Dos teléfonos celulares.
  • Dinero en efectivo.

El material asegurado y los presuntos integrantes de Los Negros: dos mujeres de 50 y 33 años de edad, y el hombre, de 30 años, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Mapa del paradero de Indios Verdes

