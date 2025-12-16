Regresa el Cubrebocas: Secretaría de Salud Pide Usarlo en Estos Casos ante Súper Gripe H3N2

En México ya se confirmó el primer caso de influenza A H3N2, variante K —que mantiene en alerta a varios a países de Europa y también a Estados Unidos— por lo que la Secretaría de Salud recomendó usar el cubrebocas en algunos casos.

Aquí te informamos cuáles son los principales consejos de las autoridades sanitarias de nuestro país, ante la presencia de la denominada súper gripe.

Para tomar en cuenta

La influenza A H3N2, subclado K (variante), circula principalmente en Europa y EUA.

(variante), circula principalmente en Europa y EUA. Es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que está disponible en México.

que está disponible en México. La influenza subclado K tiene como característica ser más contagiosa.

Responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir .

. La Secretaría de Salud afirmó que hay abasto suficiente de vacunas y de tratamiento en el país.

y de tratamiento en el país. Según las autoridades, en este momento no representa ningún problema para México.

La vacuna disponible en México es la Mexinvac, que se aplica desde 2024.

¿Cuándo se debe usar cubrebocas?

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud, David Kershenobich, recomendó que cualquier persona con gripe use el cubrebocas en este momento, con la finalidad de evitar los contagios.

Así lo dijo al dar a conocer los detalles sobre el primer paciente con esta variante K, que dijo que ya se encuentra curado.

“Afortunadamente el paciente se encuentra ya curado; es un caso que detectamos con vigilancia epidemiológica hace aproximante un mes, se trató de forma ambulatoria con oseltamivir y respondió muy bien”, sostuvo.

El funcionario agregó que si una persona se realiza una prueba de influenza, con eso es suficiente en caso de dar positivo, y con ello requeriría de tratamiento y de aislamiento.

Tenemos que recomendar que cualquier persona que tenga gripa pues use el cubrebocas en este momento para tratar de evitar los contagios; y el tratamiento sigue siendo sintomático con paracetamol (...) El paciente se comportó como una influenza habitual en esta época y está completamente recuperado y no requirió hospitalización, no tenemos ningún enfermo con esta variante ni ambulatorio en este momento ni hospitalizado.

¿Quiénes se deben vacunar?

Al hacer un llamado a reforzar la vacunación, el funcionario también dio a conocer quiénes se deben aplicar la inmunización:

Todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años de edad.

Personas de 60 o más años de edad.

Personas con factores de riesgo: diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o con enfermedades que comprometan el sistema inmunológico.

“Al momento estamos en aproximadamente el 50% de la vacunación de la población, y les exhortamos a que todos acudan a los centros de vacunación para aplicarse la vacuna. En caso de que la nueva variante surgiera con mayor frecuencia, se logra prevenir”, puntualizó Kershenobich.

