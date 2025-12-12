México Llama a Vacunarse ante Súper Gripe A H3N2: ¿Quiénes Deben Aplicarse Dosis?

En Estados Unidos y varios países de Europa se han detectado este año casos de influenza A H3N2, variante K, por lo que la Secretaría de Salud informó cómo está la situación en México y además llamó a la población a vacunarse.

Aquí te informamos qué está pasando en nuestro país con la llamada súper gripe A H3N2, así como quiénes deben acudir a los módulos de vacunación en el país.

Para tomar en cuenta

¡Toma precauciones! Estos son los síntomas de la influenza A H3N2:

Fiebre alta repentina.

Tos persistente.

Dolor muscular y articular.

Congestión nasal y malestar general.

Náuseas, vómito y diarrea.

Fatiga extrema que puede durar varios días.

Irritación de garganta y dolor de cabeza.

¿Hay casos de súper gripe en México?

Ayer, la Secretaría de Salud emitió un aviso en el que informó que hasta el momento no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2, subclado K (variante).

Sin embargo, enfatizó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene monitoreo y análisis permanente para la detección oportuna de cualquier eventual caso.

El virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México.

¿Quiénes deben vacunarse en México?

La dependencia federal además exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, entre ellas:

COVID-19

Influenza

Neumococo

Lo anterior conforme al esquema que les corresponda, Dichas vacunas ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud, añadió.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo.

Con información de N+.

