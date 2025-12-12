Sierra de Guadalupe, Territorio Sin Ley entre CDMX y el Edomex Donde Te Pueden Quitar la Vida

El homicidio de Olga Hernández, una corredora, encendió aún más las alertas de los paseantes y deportistas que acuden a la Sierra de Guadalupe, en los límites del municipio de Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero, por la inseguridad que enfrentan.

Su nombre era Olga. Tenía 52 años y, a finales del mes de octubre, salió a correr como todas las mañanas a la Sierra de Guadalupe, pero fue asesinada de un tiro en el pecho, justo en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México. Su sobrino, Édgar Daniel Campos, habla del caso.

Mi tía corría parte esa de ahí, era uno de los lugares por donde corría toda la orilla del cerro

A poco más de un mes del crimen, aún no se sabe nada de los responsables. Incluso, las autoridades no se ponían de acuerdo sobre a quién le correspondía realizar el levantamiento del cuerpo y las investigaciones, que al final quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Más que nada, que si quiera investiguen, hay veces que no se puede llegar muy lejos porque no hay cámaras, no hay nada, pero que se vea que están haciendo algo. Exigimos justicia. Se subía a las 7 de la mañana al cerro de aquí de la Sierra de Guadalupe. Hay mucha inseguridad porque no hay nada ahí, no hay vigilancia, hay muchos robos... regresaba feliz de haber ido a correr

¿Qué pasó con Olga?

Aparentemente, Olga se opuso a un robo. Elizabeth, practicante de senderismo en la Sierra de Guadalupe, está preocupada por la inseguridad.

Estamos en el límite de Tlalnepantla y la Ciudad de México, somos deportistas. Estamos muy preocupados por la inseguridad, ya no te asaltan, sino te quitan la vida (como) a Olga Hernández, que hace como mes y medio la encontraron muerta

Agregó que fue en una torre donde hallaron el cuerpo de la mujer. "Es un foco rojo para todos. Esta chica era deportista, no se metía con nadie, subía sola. Tenemos miedo. Ella corría sola, le decíamos que si venía sola que tuviera cuidado".

Los delincuentes están armados

Elizabeth señala que los delincuentes andan armados: “A mí ya me encañonaron, me quisieron matar, llevaba al grupo de siete personas, nos quitaron los teléfonos, nos quitaron nuestras pertenencias”.

Los mismos guardias forestales saben de la inseguridad y piden más vigilancia. Así lo refiere Marcos Fuentes, trabajador de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR).

Se soltó la delincuencia, hay muchos asaltos. Aquí han bajado sin tenis, sin ropa. Son del Estado, traen armas, traen todo. Cuando sube una familia, les digo que tengan mucho cuidado, les dice uno que están asaltando allá arriba. Lo mejor que podrían hacer es que entrara la Guardia Nacional. Tenemos ahí machetes, pero sacan una pistola y qué hacemos

En un recorrido por el lugar no se vio ningún vigilante. Los visitantes, como Rubén Ramírez, practicante de motocross, se sienten inseguros.

Ya no podamos subir a caminar o correr. Ya está uno al acecho de que vayan a salir. A compañeros del grupo de motocross, les han quitado también sus motos, traen armas, los mandan descalzos, los golpean

Con información de Arturo Sierra

