Llegan Capibaras al Bosque y Zoológico de Mexicali; Esto se Sabe

El Bosque y Zoológico de Mexicali incorporó desde este jueves 11 de diciembre a un grupo de capibaras, los roedores más grandes del mundo, que ya se encuentran en su nuevo recinto para ser observados por los visitantes. Según las autoridades, la llegada de una nueva especie al espacio recreativo y educativo de la ciudad, ofrece a las familias la oportunidad de conocer su comportamiento y características en un entorno controlado.

De acuerdo con la información proporcionada, los capibaras fueron instalados en un área acondicionada dentro del zoológico, donde convivirán de manera visible para quienes acudan al Bosque de la Ciudad.

¿Cómo son los capibaras con las personas?

Desde los primeros días de su llegada, el zoológico confirmó que los visitantes podrán ver cómo interactúan entre ellos, ya que se trata de animales sociales, tranquilos y con una conducta curiosa. Estas características los hacen especialmente atractivos para el público infantil, que podrá conocer de cerca a una especie reconocida por su comportamiento dócil.

Los capibaras permanecerán en un área diseñada para permitir que el público observe de manera directa su dinámica grupal.

Para quienes deseen conocerlos, las instalaciones del Bosque de la Ciudad ya se encuentran abiertas al público, permitiendo que los residentes de Mexicali y visitantes puedan acudir para observar a los nuevos ejemplares convivir en su recinto.

