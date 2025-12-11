Agente Ministerial Resulta Herido por Accidente Durante Operativo en Ensenada

Un agente de la Policía Ministerial resultó herido por arma de fuego el pasado 10 de diciembre en el fraccionamiento San Borja Residencial, en Ensenada, durante un operativo contra el narcomenudeo realizado sobre la calle Misión Santa Rosalía. El hecho ocurrió en el marco de un cateo que se llevaba a cabo en la zona, lo que motivó la intervención inmediata de corporaciones de seguridad y el posterior traslado del agente a un hospital para recibir atención médica.

El agente lesionado formaba parte del equipo que participaba en el cateo y se encontraba utilizando equipamiento táctico y armamento propio de este tipo de intervenciones.

El agente se lesionó accidentalmente durante un operativo en Ensenada.

En los primeros reportes se indicó que la lesión fue accidental, derivada del uso del equipo y las condiciones propias del operativo. La autoridad enfatizó que los agentes enfrentan riesgos constantes debido al tipo de material y herramientas que manejan, incluidos explosivos y armas que pueden implicar peligros significativos para su integridad física.

El trabajo contra narcomenudeo implica maniobras que deben ejecutarse en condiciones complejas, por lo que las instituciones refieren que se mantiene un monitoreo constante del estado de los elementos involucrados.

Las autoridades hicieron hincapié en que el agente recibió apoyo inmediato y que se activaron los protocolos internos de atención para estos casos. El seguimiento incluyó la coordinación con el personal médico encargado de su tratamiento y la evaluación de la lesión causada durante el operativo.

El hecho cerró con la confirmación de que el agente permanece bajo supervisión médica y que las actividades operativas continúan bajo los procedimientos establecidos, manteniendo las medidas de seguridad correspondientes para evitar nuevos incidentes durante los cateos y acciones contra el narcomenudeo.

