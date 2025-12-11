La Secretaría de Hacienda del Estado dio a conocer los costos actualizados para los trámites de expedición de placas, tarjeta de circulación y refrendo anual, obligatorios para los vehículos que circulan en Baja California.

El ajuste forma parte de la operación regular del Servicio de Control Vehicular, y aplica para automovilistas de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito y San Quintín.

¿Cuánto costarán las placas en Baja California en 2026?

Para vehículos particulares, el precio de expedición de placas y tarjeta de circulación se mantiene en un rango promedio que va de $1,780 a $1,880 pesos, dependiendo del tipo de vehículo y del trámite exacto.

Este pago incluye:

Placas nuevas

Tarjeta de circulación

Contribución municipal

Derechos de registro estatal

El costo puede variar si el vehículo es modelo reciente, si se trata de un alta por primera vez o un canje por cambio de propietario.

Refrendo anual de tarjeta de circulación 2026

Además del pago por placas, todos los automovilistas deben realizar el refrendo anual para mantener vigente la tarjeta de circulación

Para este 2026, el refrendo para automóviles particulares se ubica alrededor de $1,150 pesos, mientras que motocicletas y remolques suelen tener tarifas menores.

¿Aplica reemplacamiento obligatorio en 2026?

Durante 2025 se estableció el canje obligatorio de placas para vehículos con láminas emitidas antes de 2021.

Para 2026, quienes ya realizaron este trámite no tendrán que volver a cambiar placas, únicamente deberán pagar el refrendo anual

Automovilistas que no completaron el canje anterior podrían enfrentar multas o recargos si circulan con placas desactualizadas.

¿Dónde consultar tu costo exacto?

Los costos pueden variar según:

Año y tipo del vehículo

Municipio

Si es alta, canje o reposición

Historial del contribuyente

El Gobierno del Estado pone a disposición el calculador de presupuesto en el portal oficial de Control Vehicular, donde puedes ingresar tu número de placa y conocer la cifra exacta antes de acudir a ventanilla.

Es necesario contar con seguro vigente para cualquier movimiento.

Se recomienda realizar cita previa en Recaudación de Rentas para evitar filas.

